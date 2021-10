Nutriscore, anche in Francia dubbi sull’efficacia dell’etichetta a semaforo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

In tanti e da tempo aspettavano questo momento. Le avvisaglie già c’erano state mesi fa con la prima dura presa di posizione del presidente del Consorzio del Camtè francese che aveva messo in guardia sui rischi per il settore lattiero caseario d’Oltralpe. Adesso siamo però di fronte a un vero, e atteso almeno dall’Italia, salto di qualità. Perché contro il Nutriscore scende in campo il Governo di Parigi.

A darne notizia stamani il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. «Prendiamo atto con favore – ha detto – che dubbi e riserve sul sistema di etichettatura Nutriscore stanno facendosi strada anche in Francia a livello di governo».

Loading...

Il riferimento è alle notizie riportate dalla stampa francese riguardo la presa di posizione del ministro dell'Agricoltura, Julien Denormandie, che ha dichiarato che «è necessaria una revisione della metodologia su cui si basa il sistema, perché determina classificazioni che non sono necessariamente conformi alle abitudini alimentari».

«Il ministro francese – rileva Giansanti – ha anche indicato che la revisione deve avvenire prima dell'entrata in vigore del sistema ‘Nutriscore' a livello europeo, perché diversamente potrebbe essere penalizzata la competitività dei prodotti francesi. E ha fatto un esplicito riferimento ai formaggi».

Secondo i produttori francesi di formaggio, evidenzia la Confagricoltura, il Nutriscore ha un ingiustificato «impatto punitivo», in quanto si basa su un algoritmo che non tiene conto delle quantità che vengono generalmente consumate.

Le medesime contestazioni sono state formulate, nei mesi scorsi, in Spagna, dai produttori di olio d'oliva.