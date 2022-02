Anche a Genova si potrà pagare l’autobus con carte di credito e bancomat

Ascolta la versione audio dell'articolo

Arrivano anche a Genova gli smart totem grazie ai quali sarà possibile accedere sui mezzi pubblici pagando con carte di credito (o di debito o bancomat) contactless. L’iniziativa è parttita grazie a un accordo tra Amt (l’azienda di mobilità urbana) e Visa. Genova è la 21° città in Italia in cui è possibile accedere contactless ai mezzi pubblici. Prima del capoluogo ligure, sono arrivate Milano, Roma, Firenze, Brescia, Torino, Bari, Bologna, Bergamo, Varese, Parma, Carpi, Sassuolo, Ravenna, Padova, Rimini, Modena, Piacenza, Reggio Emilia, Forlì, Cesena.

I titolari di carte di pagamento, italiani e satranieri, potranno acquistare i titoli di viaggio (che resteranno immateriali ma potranno essere controllati a bordo dal pesonale Amt, tramite alcuni dei numeri della carta utilizzata per acquistarli) e accedere ai servizi di mobilità urbana in modalita contactless, semplicemente avvicinando ai totem dedicati la propria carta o un device abilitato.

Dieci fermate coi totem

Instant lane access, cioè Ila, è l’acronimo del nuovo progetto sperimentale di Amt e Visa. La sperimentazione prevede, in questa prima fase, 10 fermate della rete urbana genovese attrezzate con i totem e ci saranno validatori smart a bordo dei bus che effettuano i servizi di collegamento con l’aeroporto: Volabus e Airlink. Altri 20 totem saranno posizionati sulla rete urbana genovese entro l’estate.

Il sistema prevede la possibilità, da parte del cliente, di accedere ai servizi della rete Amt in modalità contactless, senza dover acquistare un titolo di viaggio fisico, e di beneficiare delle proposte di best fares (la tariffa migliore possibile, calcolata in base alla durata del viaggio e al numero di viaggiatori) sia singole che multi passeggero, con l'utilizzo di una sola carta di pagamento, fino a quattro persone.

Tariffe dedicate

In questo modo, per la prima volta a livello italiano, il sistema offre agli utenti la possibilità di accedere, attraverso il proprio strumento di pagamento contactless, a tariffe dedicate a gruppi, come per esempio il biglietto da 24 ore per 4 persone oppure la tariffa dedicata al Volabus per 3 persone.