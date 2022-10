Anche per gli studi performance misurata con indici di allerta

In un’ottica aziendalistica sarebbe dunque utile e auspicabile individuare un set di Kpi (Key performance indicators), ovvero di indici chiave per evidenziare in anticipo l’eventuale inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a dare una remunerazione allo studio e ai suoi titolari, senza dimenticare gli squilibri organizzativi e strategici che potrebbero minare la continuità degli studi.

Oltre ai tradizionali ambiti del controllo usati dalle imprese – sostenibilità ed equilibrio finanziario, adeguatezza patrimoniale, redditività, sviluppo – occorre saper individuare altre aree di intervento a seconda della tipologia dello studio (su tutti, location, dimensioni e servizi prestati), per poi individuare benchmark interni ed esterni tagliati su misura per ogni realtà professionale.

La «Guida alla gestione dei piccoli e medi studi professionali» dell’Ifac (International Federation of Accountants), pubblicata per la prima volta già nel 2011 (dalla quale sono ripresi due indicatori suggeriti nella scheda a fianco) ha avuto il merito di tracciare delle prime indicazioni per gli studi in modo strutturato elencando una serie di indicatori utilizzabili per il benchmarking interno ed esterno in cui, com’è logico aspettarsi, un ruolo fondamentale assumono gli indici di produttività del personale.

Ulteriori spunti nella costruzione di Kpi possono rinvenirsi in tre documenti liberamente scaricabili. Il documento «Crisi d’impresa. Gli indici dell’allerta», elaborato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti a ottobre 2019 per fornire un supporto tecnico all’implementazione del Codice della crisi. Qui nell’elaborazione degli indicatori di allerta settoriali troviamo il comparto «Servizi alle imprese» che comprende le attività professionali per le quali le soglie di allerta sono così individuate:

Oneri finanziari/Ricavi: 1,8 per cent;