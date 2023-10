Auto, anche Gm firma il pre-accordo con il sindacato. Sciopero ai titoli di coda

Ascolta la versione audio dell'articolo

Lo sciopero di 6 settimane, senza precedenti, che ha coinvolto circa 50mila lavoratori ed è costato nel complesso circa tre miliardi di dollari alle grandi case automobilistiche di Detroit, volge al termine. Anche General Motors, dopo Ford e Stellantis, ha raggiunto un accordo per il nuovo contratto con la Uaw (United auto workers), il potente sindacato Usa dell’Auto. Gli accordi provvisori di quattro anni e mezzo devono ancora essere ratificati, ma prevedono aumenti salariali del 25% e sono stati modellati sull’accordo che il sindacato ha già raggiunto con Ford e Stellantis. Gli aumenti e i benefici incrementano cumulativamente il salario massimo a più di 40 dollari l’ora, compreso un aumento del 68% per i salari iniziali a oltre 28 dollari l’ora. General Motors ha perso oltre 800 milioni di dollari a causa degli scioperi. In questo momento le azioni di GM stanno guadagnando lo 0,6%.

Stellantis lunedì ha trovato un accordo anche con il sindacato canadese Unifor, ponendo fine a un breve sciopero iniziato dopo la mezzanotte di domenica. Allo sciopero avevano aderito oltre 8.200 lavoratori in diversi stabilimenti della provincia dell’Ontario, dove si trovano le due più grandi fabbriche di assemblaggio della berlina Chrysler, dei minivan e di Dodge Challenger.

Dopo l’intesa raggiunta sabato il presidente Joe Biden aveva plaudito ad Uaw e Stellantis per essere riuscite a trovare un accordo «storico». Un accordo preliminare che premia i lavoratori che «hanno lavorato sodo per rilanciare l’industria automobilistica».

I pre-accordi, che devono passare al vaglio del gradimento dei lavoratori, segnano in effetti una grande vittoria per i sindacati, capaci di aumentare la pressione sulle grandi aziende perché offrano condizioni contrattuali migliorative.