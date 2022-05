Anche la Gran Bretagna tassa i profitti delle imprese energetiche per aiutare le famiglie

Inflazione e caro-bollette

L’inflazione ha toccato il 9% in aprile, il livello più alto da quarant'anni, e si prevede che salga oltre il 10% in autunno.

L’aumento delle bollette è dovuto alla decisione di Ofgem, l'ente regolatore, di rimuovere il tetto imposto al costo di elettricità e gas. Questo ha fatto salire i costi del 54% in aprile, pari a 700 sterline in media, con un ulteriore incremento del 40%, pari a oltre 800 sterline, previsto in ottobre.

Cosa prevede il pacchetto di aiuti

Oltre al pagamento per le famiglie più a basso reddito, il pacchetto di misure annunciato il 26 maggio comprende anche un contributo a vuoto totale di 400 sterline per il pagamento delle bollette per tutti i cittadini in ottobre, 300 sterline di aiuti aggiuntivi per i pensionati e di 150 sterline per le persone disabili. Un terzo delle famiglie britanniche riceverà un aiuto, ha dichiarato Sunak: «Questo Governo non cesserà mai di cercare di aiutare la gente».

Due mesi fa il cancelliere era stato molto criticato per avere annunciato misure di sostegno giudicate troppo limitate per attutire l’impatto dell'aumento del costo della vita. Ad esempio aveva elargito 200 sterline di contributo per le bollette, ma stipulando che la somma avrebbe dovuto essere restituita entro due anni. Ieri invece ha aumentato il contributo a 400 sterline e ha dichiarato che sarà a fondo perduto.

L’opposizione laburista ha gongolato per l’inversione a U del Governo. «Abbiamo chiesto una tassa straordinaria sulle imprese dell’energia quasi cinque mesi fa per aiutare le famiglie e i pensionati in difficoltà - ha dichiarato in Parlamento Rachel Reeves, cancelliere-ombra -. Oggi sembra che Governo abbia finalmente realizzato i problemi che il Paese sta affrontando».