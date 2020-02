Anche ibride plug-in nel quarto capitolo della saga di Leon

Last but not least, il mild hybrid da 48 Volt disponibile sia sul powertrain benzina da 110 cv che quello da 150 cv; e il plug-in hybrid che abbina un benzina 1.4 litri e un motore elettrico con batteria da 13 kW che permette un’autonomia di circa 60 km (dichiarati) per una potenza totale di 204 cv.

L’arrivo è previsto per il mese di maggio eccetto la motorizzazione a metano che sarà in vendita a fine estate. I prezzi dovrebbero essere in linea con la serie precedente.