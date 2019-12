Anche per il 2020 divieto di adeguamento dei canoni di locazione passiva

(IMAGOECONOMICA)

Il decreto che ha ottenuto il via libera del Consiglio dei ministri prevede il prolungamento a tutto il 2020 del divieto di adeguare alla variazione degli indici Istat i canoni di locazione passiva, ossia quelli dovuti agli operatori privati che affittano immobili alla pubblica amministrazione. Si è andati in questa direzione dal Governo Monti nel 2012, che ha deciso di bloccare tale aggiornamento, considerata la situazione di emergenza economica e finanziaria di quel periodo. Da provvedimento provvedimento temporaneo per il solo triennio 2012-2014, la soluzione è sempre stata confermata dai successivi governi.