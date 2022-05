Telemarketing molesto, come funziona lo scudo che proteggerà i nostri cellulari

Lavori in corso, invece, per definire le modalità con cui i gestori telefonici devono fornire al Registro i numeri fissi di cui dispongono non contenuti negli elenchi pubblici (sul piano normativo, è atteso un decreto ministeriale). Poi entro il 27 luglio saranno attivate le modalità tecniche per l’iscrizione al Registro e per la sua consultazione da parte degli operatori.

Il Registro in cinque punti

1) Chi si potrà iscrivere

Il nuovo Registro pubblico delle opposizioni, disciplinato dal Dpr 26/2022 che ha attuato la legge 5/2018, prenderà il posto del Registro attuale, regolato dal Dpr 178/2010. Nel nuovo Registro si potranno iscrivere, oltre ai numeri di telefono fissi presenti negli elenchi pubblici e gli indirizzi postali (che possono già figurare nel Registro attuale), anche i numeri di cellulare e quelli fissi “riservati”, cioè non presenti in elenchi pubblici

2) Come ci si iscrive e da quando

Per iscriversi al Registro occorrerà rivolgersi al gestore, la Fondazione Ugo Bordoni. L’iscrizione sarà gratuita e molto rapida. Gli intestatari dovranno comunicare il numero di telefono che vogliono proteggere in via telematica (compilando un modulo elettronico sul sito del gestore o via mail) o telefonica (ci sarà un risponditore automatico, ma in caso di difficoltà interverrà un operatore) e l’iscrizione avverrà entro il giorno lavorativo successivo. Le modalità per l’iscrizione al nuovo Registro devono essere predisposte e attivate entro il 27 luglio

3) Cosa accade con l’iscrizione

I numeri di telefono e gli indirizzi, una volta iscritti, non potranno più essere contattati dagli operatori che fanno telemarketing: in pratica, l’intestatario, iscrivendo un numero di telefono o un indirizzo al Registro, si oppone al trattamento dei dati, tramite chiamate o posta cartacea, per l’ invio di materiale pubblicitario o vendita diretta, per ricerche di mercato o comunicazione commerciale. Lo stop vale anche per gli operatori stranieri e anche quando a comporre il numero non è un essere umano ma un software.

L’iscrizione al Registro farà cadere tutti i consensi a essere contattati dati fino a quel momento alle varie società, con qualsiasi forma e mezzo