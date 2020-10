Anche per il gas ora l’Aie intravvede il declino: nell’energia trionferà il sole

Il rapido tramonto del carbone

Il carbone finirà all’angolo. Non si tornerà mai più al picco di domanda del 2014 secondo l’Aie. Nei prossimi cinque anni il 13% della capacità di generazione a carbone sparirà per sempre, per effetto di chiusure concentrate soprattutto negli Usa e in Europa. Ed entro il 2040 – per la prima volta dalla Rivoluzione industriale – il combustibile scenderà sotto il 20% del mix energetico globale (l’anno scorso era al 37%).

Per il petrolio l’Agenzia non si aspetta un declino altrettanto rapido, anche se Birol si dice convinto che «l’era della crescita della domanda petrolifera finirà entro dieci anni». Per questo come per gli altri combustibili il futuro è comunque condizionato da come si evolverà la pandemia e dalle strategie che verranno adottate dai Governi per stimolare la ripresa.

Investimenti da stimolare

A parlare di svolta verde sono in molti, ma per ora solo l’Unione europea e pochi altri stanno facendo sul serio, osserva l’Aie. E nonostante la flessione delle emissioni di CO2 attesa per quest’anno (-7%), il mondo resta avviato a fallire gli obiettivi sul clima.

Servono investimenti extra per mille miliardi di dollari l’anno, non solo per espandere la presenza delle rinnovabili, ma anche per rafforzare le reti elettriche, che potrebbero rivelarsi l’«anello debole» del sistema. E non bisogna neppure trascurare le fonti fossili, che comunque sono destinate a servirci ancora per molti anni.

Se gli investimenti nell’Oil& Gas non si riprendono potrebbero esserci nuove fiammate dei prezzi e rischi per la sicurezza energetica, avverte l’Aie. D’altra parte anche in questo settore bisogna decarbonizzare, ad esempio con impianti di cattura e sequestro della CO2, perché «se l’infrastruttura energetica continua ad operare come in passato, da sola indurrà un aumento della temperatura globale di 1,65°C».