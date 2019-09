Anche le imprese raccolgono la sfida del cambiamento climatico Assicurazioni e fondi pensione si allineano agli Accordi di Parigi dal nostro inviato Gianluca Di Donfrancesco

L’ad di Allianz, Oliver Bäte, intervenuto al Summit sul clima dell’Onu

NEW YORK - Dopo big come Amazon, Google, Ikea e At&t, che nei giorni scorsi hanno promesso di rafforzare l’impegno a ridurre le emissioni di gas serra, arrivano anche fondi pensione, assicurazioni e major del petrolio.

Tra i primi a prendere la parola dal palco dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Climate Action Summit, Oliver Baete, amministratore delegato di Allianz, ha annunciato che gruppi assicurativi e fondi pensione che gestiscono 2.300 miliardi di dollari di capitale “ripuliranno” i propri portafogli dai settori industriali particolarmente inquinanti, allineandosi così agli Accordi di Parigi e puntando ad avere investimenti a zero emissioni entro il 2050.

È la «Net Zero Asset Owner Alliance», che vede tra i fondatori oltre ad Allianz il fondo pensioni svedese Alecta. La speranza degli «asset owners», che rappresentano alcune delle principali riserve di capitale al mondo, è di innescare una reazione a catena che coinvolga altri grandi del settore.

Contrastare il «climate change - ha detto Baete - è la sfida della nostra vita, politici, imprese, e membri della società civile di tutto il mondo devono agire insieme per ridurre rapidamente le emissioni di gas serra». I membri della Net Zero Asset Owner Alliance, tra cui anche PensionDanmark, Nordea Life & Pension, l’assicuratore norvegese Storebrand, Swiss RE, si dicono pronti a disinvestire dalle industrie inquinanti che non vorranno cambiare il proprio modello di produzione, in modo da non rappresentare più una minaccia per l’ambiente.

Quello finanziario è uno dei settori più sotto pressione da parte degli attivisti. L’altro è quello dei combustibili fossili, ovviamente. E anche qui qualcosa si muove (in realtà non da oggi). Una coalizione di 13 compagnie oil & gas, tra cui Bp, Chevron ed Exxon Mobil ha annunciato una iniziativa per sbloccare investimenti su ampia scala in tecnologie in grado di catturare i gas serra.