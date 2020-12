Anche un italiano (emigrato in Danimarca) tra i grandi innovatori europei

Nel riconoscere l'eccellenza dell'innovazione, i candidati hanno illustrato i loro prodotti e servizi che accelerano la transizione dell'Europa verso un futuro più verde, più sano e più digitale.«È evidente che l'innovazione svolgerà un ruolo fondamentale nella ripresa dell'Europa. – ha detto Mariya Gabriel, commissaria europea per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani -. Le tante menti brillanti e le loro tecnologie illustrate sono l'ennesima dimostrazione che l'approccio unico dell'Eit all'innovazione sta sostenendo una nuova generazione di imprenditori e servizi per l'Europa».

Per Gioia Ghezzi, presidente del consiglio di amministrazione dell'Eit, questi premi «non riconoscono solo gli straordinari risultati raggiunti dagli innovatori e dagli imprenditori più brillanti d'Europa, ma anche la loro resilienza in questi tempi eccezionali. Con innovazioni all'avanguardia in vari settori, dalla salute al clima e dall'alimentazione alla digitalizzazione, i candidati 2020 rappresentano soluzioni alle molte sfide che deve affrontare attualmente l'Europa».