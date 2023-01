Anche l’app economy fa i conti con la crisi: la spesa si riduce del 2%

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La crisi che si è abbattuta sui consumi e sui beni discrezionali, sembra non lasciare troppi superstiti. Tanto che anche l'economia delle app, mercato fiorente con crescite anno su anno sempre molto generose, ha chiuso il 2022 in negativo. Lo confermano i dati della società di analisi data.ai (che fino a poco tempo fa si chiamava App Annie, ndr). La nuova ricerca, contenuta nel rapporto annuale “State of Mobile” dell’azienda, mette in luce che l'app economy, nel 2022, ha chiuso con un giro d'affari...