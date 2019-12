«Anche l’esame da avvocato è da riformare: gli studi pagano i costi dei ritardi»

Cosa manca nella formazione dei neolaureati per inserirsi nelle law firm?

Come dicevo, c’è poca attenzione ai temi attuali: si può dedicare una intera lezione all’enfiteusi, ormai rara, e ignorare per cinque anni l’impatto delle tecnologie sul diritto. Per non parlare dello studio dell’inglese, che è assente. Il metodo è spesso ancora nozionistico e non legato ai casi che i ragazzi affronteranno. Come Asla abbiamo proposto un triennio comune e poi due anni di specializzazione.

È solo una questione di nuove materie da inserire?

No. Ormai è indispensabile per un avvocato essere formato sul piano delle soft skill: chiediamo abilità nel public speaking e nella negoziazione, capacità di lavorare in gruppo. Competenze difficili da trovare nei nostri Atenei.

Cosa possono fare da subito le Università?

Aprirsi di più all’esterno. Molte università hanno iniziato a partecipare alla moot court di Vienna, competizione mondiale in cui si simulano processi o arbitrati. Ebbene vediamo che questi ragazzi si ritrovano poi con una marcia in più.