Possiamo usare i sistemi di Intelligenza Artificiale che rispondono in chat, in corso di test su Google di Alphabet e su Bing di Microsoft, quando dobbiamo ottenere delle informazioni precise al 100%? La risposta breve, allo stato attuale delle cose, è solo una: no. L’intervento del nostro organo cerebrale, spesso così bistrattato e di cui a volte non ci fidiamo granché, resta ancora discriminante.

Gli scivoloni dei chatbot che utilizzano l’intelligenza artificiale sono infatti ancora tantissimi, e non solo quando poniamo ai chatbot domande critiche - per esempio sulla morale, sulla politica o sull’estetica - ma anche quando i sistemi, apparentemente, dovrebbero avere a disposizione tutte le informazioni per darci una risposta corretta.

È recente il caso del chatbot di Google, chiamato Bard, che ha comportato un grosso scivolone in Borsa. Ora però anche Bing (che, in testing, utilizza al suo interno ChatGPT) è incorso in una serie di errori, durante una demo, alla presenza del Ceo di Microsoft Satya Nadella, che è stata resa pubblica qualche giorno fa postando un (lungo) video su YouTube.

Lo riporta infatti il ricercatore sull’Intelligenza Artificiale Dmitri Brereton su suo blog, e in una serie di post su Twitter. Questi i fatti. Ce ne sono diversi.

Con il filo o senza?

Il primo scivolone Bing l’ha fatto parlando di un prodotto, una scopa elettrica senza filo, per altro venduta anche qui in Italia, che il chatbot (in beta testing, precisiamo ancora) di Bing descrive come «rumorosa» e «con il cavo di alimentazione troppo corto». Ma in realtà la scopa elettrica in questione è senza cavo e, sottolinea Brereton, dalle recensioni su Amazon appare tutt’altro che rumorosa. Se il secondo è un errore, diciamo, di “percezione”, il primo, evidentemente, è assai più grave in quanto inerisce una caratteristica fondamentale del prodotto: il cavo, o c’è o non c’è.

Viaggio a Mexico City... con imprevisti

Seconda circostanza a cui fa riferimento Brereton è una proposta di viaggio di 5 giorni a Città del Messico che è stata chiesta al chatbot di Bing, specificando che si è interessati anche a godere della vita notturna della capitale messicana. Qui riportiamo uno stralcio del post sul blog di Brereton, perché è significativa e scritta anche in modo divertente.

«Bing AI ha generato un itinerario di viaggio di 5 giorni per Città del Messico e ora stiamo chiedendo le opzioni per la vita notturna. Sarebbe tutto piuttosto interessante se le descrizioni non fossero imprecise.

Il Cecconi’s Bar *potrebbe* essere di classe, ma non sembra particolarmente accogliente dalle immagini che ho visto. E sicuramente non ha un sito web dove è possibile effettuare prenotazioni e vedere il loro menu.

Primer Nivel Night Club è un mistero assoluto. C’è una recensione di TripAdvisor del 2014 e l’ultima recensione di Facebook è del 2016. Su TikTok non se ne parla, quindi dubito seriamente che “sia popolare tra i giovani”. Sembra che tutti i dettagli su questo posto siano allucinazioni dell’intelligenza artificiale.

El Almacen potrebbe essere rustico o affascinante, ma Bing AI ha tralasciato il fatto molto rilevante che si tratta di un bar gay. In effetti, è uno dei bar gay più antichi di Città del Messico. È abbastanza sorprendente che non abbia «ancora valutazioni o recensioni» quando ha 500 recensioni su Google, ma forse questo è un limite con le fonti che Bing ha a disposizione.

El Marra è un bar vivace e colorato, anche se gli orari potrebbero essere sbagliati. Ci sono così tante valutazioni di questo posto online che è ancora una volta sorprendente che non ci siano “ancora valutazioni o recensioni”».