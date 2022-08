Anche l’Irpef locale entra nel test del prelievo sugli utili al 2017

Ascolta la versione audio dell'articolo

C’è ancora qualche mese di tempo per beneficiare del regime transitorio sulla distribuzione degli utili maturati fino al 2017: il 31 dicembre 2022 scade infatti la possibilità di assoggettare alle vecchie regole di tassazione gli utili derivanti da partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche non in regime di impresa (articolo 1, comma 1006, legge 205/2017).

Entro il prossimo 31 dicembre, secondo le recenti indicazioni dell’Agenzia, occorre che la distribuzione degli utili sia anche effettuata: un orientamento criticabile, perché la norma richiede solo che entro tale data la distribuzione degli utili sia deliberata.

Le vecchie regole

La legge di Bilancio 2018 ha previsto l’imposta sostitutiva del 26% per la distribuzione di utili dal 1° gennaio 2018 (e il realizzo di plusvalenze dal 1° gennaio 2019) indistintamente per tutti i soci e non più soltanto per i detentori di partecipazioni non qualificate. Al contempo, però, il comma 1006 ha aperto una finestra che, per le delibere eseguite entro il 31 dicembre, permette di applicare le vecchie regole ai soci con partecipazioni qualificate.

Il regime transitorio può risultare molto vantaggioso per gli utili percepiti da società estere (non riferiti a paradisi fiscali), in quanto con le vecchie regole è possibile recuperare (seppur parzialmente) le imposte/ritenute versate/trattenute all’estero. Anche per gli utili di fonte italiana la vecchia tassazione è meno onerosa della ritenuta del 26% a titolo di imposta: il vantaggio varia in funzione del periodo di maturazione degli utili, del reddito complessivo del percipiente e, non ultimo, del suo domicilio da cui dipende l’applicazione di addizionali regionali e comunali.

I parametri da considerare

Per quanto riguarda il primo parametro, gli utili concorrono a determinare l’imponibile Irpef in misura variabile all’esercizio di maturazione:

- 40% per gli utili formati fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;

- 49,72% per gli utili formati fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;

- 58,14% per gli utili formati nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.