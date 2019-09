«Anche l’Italia avrà la sua robot valley nella Val Polcevera» Il nuovo direttore Giorgio Metta: stiamo cercando spazi per creare un nuovo centro con una decina di grandi aziende. Lavoreremo fianco a fianco con l'industria di Raoul de Forcade

Metta con il “suo” robot iCub. Lo scienziato, già vicedirettore di Iit, è salito al vertice scelto da una commissione di esperti da Usa, Francia e Svizzera

4' di lettura

Un nuovo laboratorio di robotica industriale dove far incontrare scienza e aziende, in modo da consacrare la Val Polcevera, oggi tristemente famosa soprattutto per il crollo del viadotto Morandi, quale Robot Valley italiana. È il progetto, già in fieri, su cui Giorgio Metta, dall’1 settembre direttore scientifico dell’Iit di Genova, al posto di Roberto Cingolani (divenuto chief technology & innovation officer di Leonardo), sta lavorando alacremente. A spiegarlo è lo stesso Metta, padre del progetto iCub, il robot umanoide creato proprio dall’Istituto italiano di tecnologia.

Appena arrivato al vertice di Iit punta sulla sinergia con le imprese?

È una cosa sulla quale ho iniziato a lavorare già da luglio, ancora prima di essere formalmente in carica. Stiamo cercando spazi per creare un nuovo centro in collaborazione con le industrie, dove metteremo tutta la parte di robotica industriale dell’Iit e i nostri laboratori saranno congiunti con le aziende. Parlo di progetti che abbiamo già in corso, ad esempio con Ansaldo Energia, con Danieli Automation, con Camozzi Group, con Leonardo e con Novacart. Ma la lista, alla quale stiamo lavorando comprende un’altra decina di imprese. Sono collaborazioni che esistono già ma è per implementarle che stiamo cercando una sede in Val Polcevera, in modo da continuare quella linea immaginaria che unisce l’Iit di Morego con la zona di San Quirico, con gli Erzelli (dove sta nascendo il Great Campus hi-tech, al quale partecipa anche l’Istituto, ndr). L’obiettivo è costruire un bel laboratorio nel quale possiamo far accedere le aziende e lavorare con loro: le collaborazioni con le imprese, ripeto, ci sono già, abbiamo solo bisogno dello spazio.

Il primo prototipo di esoscheletro per gli arti inferiori sviluppato dal laboratorio congiunto Rehab Technologies Iit-Inail.

Cosa ospiterà questo centro?

Dovrà ospitare un laboratorio di robotica industriale e due competence center: quello a guida toscana, coordinato dal Sant’Anna di Pisa, che è focalizzato sulla robotica e per il quale noi dobbiamo costruire il nodo genovese , e quello ligure a guida Cnr, di cui fanno parte anche Iit, Autorità di sistema portuale, università di Genova e una serie di partner industriali, che ha come tema le infrastrutture critiche. Per queste ultime, le attività sono più che altro computazionali, senza robot, però come Iit possiamo mettere disposizione capacità di calcolo, intelligenza artificiale e machine learning. All’interno del sito ci sarà anche un digital innovation hub, che è parte di un progetto Ue che abbiamo vinto e per 4 anni è finanziato (con circa 500mila euro, ndr), ed ha lo scopo di mettere in piedi uno strumento col quale connettere le aziende con la ricerca, ma anche coi fondi di investimento nonché con chi può fare training alle imprese sui temi delle nuove tecnologie. Si tratta di una vera sfida, perché dopo 4 anni i finanziamenti, per alcune di queste iniziative, finiranno e queste dovranno dimostrarsi sostenibili.