Anche l’Italia in missione per Marte

Quest’ultima, all’interno di una partnership con Airbus Defence and Space, fornirà disegno, architetture elettriche e termiche dell’Orbit Insertion Module, in pratica un motore fondamentale per far entrare il satellite Ero in orbita marziana, dove riceverà i campioni di terreno marziano si pensa nel 2031.

La parte di Ero che avrà raccolto i campioni di terreno si staccherà dal resto della sonda e verrà sparata verso il nostro pianeta. Il contratto, che comprende anche le telecomunicazioni dallo spazio profondo, vale circa 130 milioni di euro.

Su Mars Sample Return lavora anche Leonardo, che è leader in questo settore, svilupperà, per conto di Esa, i due bracci robotici con cui il mezzo sul Pianeta rosso opererà sui campioni marziani.

Un programma ambizioso e complicato, ma nessuno ha mai detto che andare su Marte e costruirci una città sia facile.