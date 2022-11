Anche per le srl semplificate il notaio può stipulare online

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Si ampliano per i notai le possibilità di costituire società a responsabilità limitata, con una nuova apertura all’online. Sulla «Gazzetta» del 21 ottobre scorso è stato infatti pubblicato il decreto che consente la videoconferenza anche per le Srl semplificate.

Il decreto (Dm Mise 155/2022) infatti stabilisce che: «L’atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata...può essere ricevuto dal notaio, per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse». Finora solo la srl ordinaria poteva essere costituita senza la presenza fisica di tutti i soci dal notaio.

Loading...

La novità

Anche per la semplificata la procedura online passa, in via obbligatoria, per la piattaforma del Notariato messa a punto da Notartel e operativa da quest’anno. Questo per via della espressa previsione normativa (Dlgs 183/2021) e dopo che la possibilità di creare start up innovative senza l’intervento del notaio era stata cancellata dal Consiglio di Stato. La piattaforma garantisce sicurezza e tracciabilità. Precisa Vincenzo Gunnella, consigliere del Notariato e presidente Notartel: «Più che di una piattaforma si tratta di un ambiente di stipula virtuale in cui in ogni momento il notaio è certo dell’identità del cliente perché il sistema “cattura” telecamera e microfono remoti».

Dopo l’adozione di modelli standard per gli statuti delle srl ordinarie, ora il decreto offre due nuovi modelli, appunto per le srl, semplificate e non, online. In questo modo l’Italia è tra i primi paesi europei (tra quelli a maggior peso economico) a recepire la direttiva sugli atti digitali nel diritto societario.

La diffusione

«Da quando è possibile utilizzare la videoconferenza per creare una srl sono circa 400 gli atti realizzati attraverso la piattaforma Notartel», calcola Gunnella. Certo ancora una goccia nel mare delle oltre 112mila nuove società censite da Infocamere nel 2021. «Di fatto questa è una modalità che si utilizza solo se ci sono soci distanti – aggiunge Diego Barone, consigliere del Notariato e coordinatore commissione studi d’impresa – perché ancora oggi la maggior parte delle persone preferisce avere un confronto diretto con il notaio».