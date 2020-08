Anche Liste 2020 rinviata online La fiera per l'arte emergente aveva confermato l'edizione a settembre nonostante l'assenza di Art Basel, ma causa Covid l’appuntamento sarà solo sul web di Silvia Anna Barrilà

Liste 2019, Credit Diana Pfammatter, Courtesy Liste

La fiera per l'arte emergente aveva confermato l'edizione a settembre nonostante l'assenza di Art Basel, ma causa Covid l’appuntamento sarà solo sul web

2' di lettura

L'edizione 2020 di Liste è stata cancellata. La fiera aveva confermato l’appuntamento a settembre nonostante l'assenza di Art Basel. Ora anche la fiera per l'arte emergente ha dovuto rinunciare. “Nonostante la nuova sede, le precauzioni e il fatto di esserci rivolti principalmente agli espositori e ai visitatori europei, la situazione in Europa è peggiorata troppo nelle ultime settimane per permetterci di tenere la fiera con la coscienza pulita” ha scritto la direttrice Joanna Kamm in una comunicazione inviata via mail. “Inoltre, ci sono maggiori restrizioni di viaggio che interessano diversi paesi europei e, quindi, rendono impossibile uno spostamento a Basilea per molti dei nostri espositori”. La fiera ha espresso rammarico per questa decisione e ha invitato il suo pubblico a sostenere ugualmente l'arte emergente in loco e sulle piattaforme digitali, in modo che gli artisti possano continuare a produrre le loro opere. “L'arte è necessaria in un mondo di incertezze” ha scritto la direttrice della fiera. “Il potere dell'arte di dare forma a questa condizione immateriale e di sviluppare nuovi modi di vedere e pensare, la cui diversità è particolarmente preziosa in un momento di crisi, è un dono che gli artisti ci fanno”.

Anche se non si terrà fisicamente, la fiera Liste , come tante altre manifestazioni cancellate, proporrà un nuovo formato digitale, intitolato “Liste Showtime”, con 72 gallerie ognuna con un artista del proprio programma. L'anteprima Vip sarà online dall'11 al 13 settembre e la piattaforma sarà aperta al pubblico dal 14 al 20 settembre. Oltre alla presentazione delle gallerie, Liste Showtime proporrà un progetto di poster artistici intitolato “Rewriting Our Imaginations”, che sarà visibile sia online che nella città di Basilea dal 2 al 15 settembre.