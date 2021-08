Anche a luglio è positiva la raccolta dei Pir

3' di lettura

Due dati positivi in due mesi forse sono qualcosa di più di una semplice coincidenza. Parlare di inversione di tendenza è certamente prematuro, ma 60 milioni incassati a luglio consolidano ampiamente i 65 entrati nelle casse dei gestori di Pir a giugno. Due risultati importanti che però non sono ancora in grado di riportare il bilancio da inizio anno anche solo vicino al pareggio: -272 milioni sono tanti da recuperare.

Comunque è evidente che qualcosa nel settore stia cambiando e dopo mesi e mesi ...