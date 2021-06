Anche i monopattini elettrici possono partire per le vacanze

Di modello in modello

Uno dei modelli più recenti arrivato sul mercato è il Ninebot Segway MAX G30LE. È il fratello minore della versione Max G30 (di gran lunga il miglior monopattino del biennio 2019/2020). E propone caratteristiche molto interessanti. A partire proprio dagli pneumatici tubeless da 10 pollici. E poi ancora: doppio sistema frenante (meccanico ed elettronico), materiali robusti, pedana abbastanza ampia e confortevole, motore da 350W (che non teme le salite) e super batteria che regala un’autonomia da 40 km in velocità eco. Un ottimo monopattino insomma, con velocità massima di 25 km/h. Con un neo che però può fare la differenza, se state cercando un oggetto comodo da trasportare: pesa 15 kg. Portarlo in spalla per fare delle scale, insomma, non è il massimo. Di listino costa 699 euro (ma online si trova a meno).

Per chi è alla ricerca del massimo della leggerezza, un buona idea sembra il modello i-Bike Freedom. È probabilmente il monopattino più leggero in assoluto (con un peso di 7 kg). L’ideale per chi alterna tratti in monopattino e tratti a piedi. Ruote molto piccole, pedana essenziale, piccolo ammortizzatore frontale. Non è il massimo della sicurezza e della stabilità. Ha un motore da 250W con velocità massima che raramente arriva ai 20km/h. Autonomia che varia molto in base al peso del conducente: dagli 8 ai 12 km. Costa 200 euro.

Ma se Segway Ninebot MAX G30LE e i-Bike Freedom sono un po’ il massimo e il minimo che c’è sul mercato, è giusto dare un’occhiata alle vie di mezzo. Sono due i modelli che abbiamo provato e che abbinano comodità a prestazioni: il Nilox Doc 8Five e il Segway Ninebot E22E.

Il primo è un monopattino un po’ per tutti: 25 km di autonomia, 25 km/h di velocità massima, ruote da 8.5” tubeless, freno a disco posteriore e ricarica rapida (anche se il caricabatterie per la ricarica rapida va acquistato a parte), motore da 350 W. Costa 369 euro nella versione customizzata NBA (per gli amanti del basket), un po’ meno per quella classica. Occhio al peso, però: con 14,5 kg non è il massimo in certe circostanze.

Il Ninebot E22E, invece, monta ruote da 9” dotate di schiuma interna a doppia densità Flat-Free (buone performance e senza rischiare forature o manutenzioni aggiuntive). Il motore brushless a corrente continua integrato nella ruota anteriore è da 300 W, per una velocità massima di 25 km/h. Pesa 13,5 kg e costa 379 euro.