Anche la musica può aiutare l’ambiente. Ecco come, spiegato dai Massive Attack

LONDRA - Fatti, non canzoni. Per salvare il pianeta anche i musicisti devono dare un loro contributo, non con le parole ma con impegni concreti. Abbandonando ad esempio l’aereo privato e optando per il treno per gli spostamenti durante le tournée. Fa meno rockstar, sicuramente, ma è decisamente più sostenibile.

Il gruppo elettronico inglese Massive Attack si è fatto parte attiva, commissionando agli esperti dell'Università di Manchester uno studio sulle emissioni nocive causate dai concerti e dalle tournée dei musicisti.

Un anno di studi e ricerche

Il rapporto, commissionato nel 2019 e pubblicato ieri, è il risultato di oltre un anno di ricerche e studi. Gli esperti del Tyndall Centre for Climate Change Research dell'Università hanno seguito la band in tournée misurando passo passo le emissioni e il consumo di energia.

Le conclusioni dello studio sono una serie di raccomandazioni pratiche su come continuare a fare concerti minimizzando l'impatto negativo sull'ambiente. L'itinerario della tournée va studiato con attenzione per evitare viaggi inutili. Oltre a viaggiare in treno quando è possibile invece che in aereo, gruppi e musicisti dovrebbero portarsi dietro meno equipaggiamento e strumenti, usare il sound system del locale e dimenticarsi quelle scenografie faraoniche che vanno trasportate con difficoltà da decine di camion.

Anche gli organizzatori di concerti e festival hanno un loro ruolo: dovrebbero utilizzare fonti di energia rinnovabili come pannelli solari, usare solo luci LED e vendere biglietti di ingresso che comprendono il costo dei trasporti pubblici per incoraggiare gli spettatori a usare l'autobus o la metro invece dell'auto, oltre a garantire parcheggi custoditi per le biciclette intorno allo stadio o alla sala concerti.