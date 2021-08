Anche il nodo casa dietro le dimissioni del premier svedese

3' di lettura

C’è anche la carenza di case – in particolare il problema degli affitti – alla base delle dimissioni annunciate domenica dal premier svedese Stefan Löfven, che a novembre lascerà la guida del Partito socialdemocratico e, dopo sette anni, del Paese.

A giugno infatti il primo ministro era stato sfiduciato dal Parlamento per un piano di parziale liberalizzazione del mercato degli affitti che aveva tolto al suo governo di minoranza (Socialdemocratici e Verdi) l’appoggio esterno della Sinistra; a luglio era tornato in sella, di fatto per la mancanza di un’alternativa, visto che il leader dei Moderati, principale forza di opposizione, non era riuscito a forgiare una coalizione con un numero di voti sufficienti a dar vita a un nuovo governo.

Loading...

L’annuncio di Löfven e il quadro politico

Domenica è arrivato però l’annuncio dell’ex sindacalista: «Nella campagna elettorale del prossimo anno (in Svezia le elezioni politiche sono in programma a settembre del 2022, ndr) – ha detto Löfven – i Socialdemocratici saranno guidati da qualcun altro». «Tutto finisce e voglio mettere il mio successore nelle condizioni migliori», ha aggiunto, precisando che si dimetterà al Congresso del partito a novembre.

Alla base della decisione di Löfven c’è con tutta la probabilità la presa d’atto che una stagione si è conclusa; i Socialdemocratici hanno dominato la politica svedese per generazioni, ma il sostegno nei loro confronti (come per molti partiti europei di centrosinistra) si è progressivamente ridotto, costringendo il premier a cercare difficili compromessi per portare avanti il mandato.

Nel Paese scandinavo poi, la crescita dei Democratici svedesi, partito populista di destra anti-immigrazione finora tenuto fuori dalla stanza dei bottoni, ha reso quasi impossibile formare maggioranze di governo. Il successore di Löfven (o la sua erede: tra i nomi più quotati ci sono quello dell’attuale ministra delle Finanze Magdalena Andersson e quello della titolare della Salute, Lena Hallengren, che sarebbero – se confermate poi dal Parlamento – il primo premier donna in Svezia) non avrà perciò un compito facile, a cominciare dall’approvazione del budget.