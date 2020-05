Anche oltre Roma le boutique puntano al networking di Nino Amadore

Studi piccoli, iperspecializzati con un occhio al networking. Se vogliamo possiamo riassumere così l’identità e i progetti in cantiere degli studi del Centro e Sud Italia (Roma inclusa) che mettono in primo piano soprattutto il rapporto e il contatto con il cliente. Studi boutique, come si suole chiamarli oggi, e non solo con solide radici da queste parti ma spesso molto internazionalizzati. E vocati al network, magari interdisciplinare. Ne è un esempio, per dire, lo studio di Antonino Quattrone con sede a Pellaro, frazione di Reggio Calabria, che ha creato un alleanza di fatto con la sorella, Giuseppina, che invece il suo studio lo ha a Reggio, in città: tutti e due hanno comunque una sede a Milano, unica: «Credo sia giusto che ognuno mantenga la propria individualità - spiega Antonino - le nostre competenze si integrano: io mi occupo soprattutto di tributario e mi sto specializzando in diritto alimentare; mia sorella di civile, penale e si sta specializzando in diritto del lavoro. Collaboriamo con altri nostri colleghi per materie specifiche e facciamo parte di una rete di studi legali, la Ius Team».

Il lockdown e lo smart working in qualche caso hanno solo accelerato progetti ed esigenze che erano latenti: gli studi progettano di crescere creando reti e connessioni ma mantenendo una dimensione da boutique. Lo spiega Giovanni Lauro, studio a Napoli e in altre tre grandi città italiane, specializzazioni che vanno dal diritto bancario e assicurativo al diritto fallimentare e di famiglia: «Il lockdown ha fatto emergere ancora di più una crisi che ci portiamo avanti da tempo e ci ha fatto superare alcune resistenze culturali come quella di guardare sempre al proprio piccolo orticello - dice Lauro -. Secondo me questo è il momento di fare scelte nuove: lo smart working ha dimostrato che si può lavorare diversamente e il networking può favorire incontri con colleghi e professionisti di altre discipline. Questo è il nostro progetto, certo ancora in fase embrionale: offrire al cliente interdisciplinarietà; quello è il futuro. Credo che non sia più il momento dei grandi studi all’americana».

E proprio su questo punto il pensiero di Lauro in fondo coincide con quello di altri suoi colleghi. Come Sergio Fidanzia che conAngelo Gigliola ha fondato l’omonimo studio a Roma: ultimi allievi di Giuseppe Guarino (giurista e più volte ministro, scomparso a metà aprile) Fidanzia e Gigliola hanno otto collaboratori e si occupano soprattutto di diritto amministrativo, sportivo, dell’Unione europea e dell’energia: «Io ritengo che gli studi boutique siano la dimensione ideale - spiega Sergio Fidanzia - perché danno la possibilità di avere contatti diretti con i clienti. Gli studi di grandi dimensioni sono dispersivi». Bloccato, come tanti, dal lockdown lo studio Fidanzia-Gigliola si è ritrovato in questi mesi a rispondere soprattutto a richieste di consulenza ma si sta preparando al dopo lockdown e alle innovazioni che arriveranno: «Dal primo giugno scatterà il processo telematico con Microsoft teams e ci sembra una buona novità - spiega Sergio Fidanzia -. Noi intanto stiamo testando l’udienza telematica con Zoom, il sistema molto usato per i collegamenti in video, e faremo un processo telematico di prova».

È un sostenitore del rapporto diretto con i clienti Fiorenzo Calcagnile che insieme al fratello Luca ha uno studio a Bari: Fiorenzo si occupa di diritto amministrativo, Luca di civile e tributario. «Alcuni anni fa mi sono reso conto che le strutture costruite sul modello paraindustriale hanno dei grossi limiti, gli stessi della grande distribuzione organizzata per il commercio - spiega Fiorenzo -. Chi ha bisogno di assistenza legale in quel caso si rivolge allo studio e non al professionista e invece, secondo me, il contatto diretto con il professionista ha un valore diverso perché fondato sulla fiducia e la responsabilità».