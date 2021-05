Anche Ponti a bordo di My Cooking Box

Un “qui” fatto di ricavi e perimetro in costante crescita, con il 2020, sull’onda dell’emergenza Covid, a dare una spinta insperata al canale online, una delle cinghie di trasmissione per il business di My Cooking Box.

«Lo scorso anno - spiega Chiara Rota - abbiamo praticamente raddoppiato i ricavi a due milioni e anche ora siamo in rotta per replicare la stessa crescita. Anche per questo ci stiamo strutturando in termini organizzativi e produttivi, investendo in nuovo personale e macchinari che consentano più automazione nella fase di confezionamento».

Oltre 90mila le “scatole” vendute lo scorso anno, in Italia e non solo, con i primi successi internazionali raccolti ad esempio in Germania e negli Stati Uniti, paese quest’ultimo in cui vi è una presenza fisica anche all’interno di catene della Gdo. Gli addetti sono saliti a quota 25 e alla luce della crescita attuale il perimetro pare destinato a crescere.