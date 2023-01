Anche la Premier League inglese entra nel fantacalcio digitale globale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ormai l’Europa del calcio è (quasi) interamente coperta dal fantacalcio online. Anche il campionato più ricco e più seguito del mondo, la Premier League inglese, entra nel mondo delle carte digitali grazie a una partnership quadriennale con Sorare.

L’accordo consentirà alla società globale di intrattenimento sportivo di rilasciare le carte digitali dei giocatori di tutti i venti club della Premier League, che entreranno così a far parte del suo gioco di fantacalcio online gratuito, e fornirà agli appassionati un nuovo modo per connettersi con i loro club e giocatori preferiti.

A oggi Sorare ha accordi con oltre 300 organizzazioni sportive per lanciare le carte dei loro giocatori; tra queste figurano la Serie A italiana, LaLiga spagnola e la Bundesliga tedesca. All’appello tra i grandi campionati europei manca quindi solo la Ligue1 francese. Lo scorso anno si è espansa anche in due nuovi sport: il baseball e il basket - collaborando con le due leghe professionistiche a stelle e strisce, l’Nba e l’Mlb.

Come veri team manager, i fan della Premier League ora potranno acquistare, vendere, collezionare giocatori e costruire squadre con le carte digitali con licenza ufficiale di Sorare e competere con le loro squadre nel fantacalcio digitale della start up per ottenere ricompense.

In occasione della nuova partnership, Sorare ha anche lanciato nuove funzionalità di gioco, tra cui competizioni specifiche per campionato, gameplay basato su draft e competizioni in modalità “capped”.