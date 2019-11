Anche il presidente Xi brinda al nuovo record di esportazioni per il Prosecco Le esportazioni di Prosecco Dop in Cina segnano un aumento del 31% in quantità nel 2019. È quanto emerge da un’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi ai primi sette mesi dell’anno

Luigi Di Maio e Xi Jinping (Ansa)

Balzo record delle esportazioni di Prosecco Dop in Cina che segna un aumento del 31% in quantità nel 2019. È quanto emerge da un'analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi ai primi sette mesi dell'anno in

occasione della visita del presidente cinese XI Jinping al padiglione italiano alla Cina international import expo a Shanghai, dove ha brindato con un bicchiere di prosecco assieme al ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

L’impennata

La crescita delle vendite delle bollicine italiane più note all'estero fa da traino all’intero settore vitivinicolo che, rileva Coldiretti, mette a segno un incremento generale dell’11% delle esportazioni verso Pechino. Un risultato spinto anche dal crollo delle esportazioni di vino Usa in Cina per la guerra dei dazi fra gli Stati Uniti e il gigante asiatico per la quale si

sta cercando di raggiungere un accordo.

I consumi del vino

L’aumento delle vendite sul mercato cinese, sottolinea Coldiretti, è il segnale di uno spostamento ad est della mappa dei consumi di vino, con la Cina entrata nella lista dei cinque Paesi che ne consumano più al mondo ma in testa alla classifica se si considerano solo i rossi. Si tratta dunque di un mercato strategico per l’Italia, peraltro con grandi potenzialità di crescita se si considera che al momento le vendite di vino tricolore si concentrano per oltre il 90% sui mercati dell'Europa e del Nord America.