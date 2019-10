Anche la Puglia punta sui basket bond con l’arranger UniCredit di Vera Viola

BARI - Con pochi giorni di anticipo rispetto alla Campania, la Puglia, a sua volta, ha aperto una call (5 settembre) per raccogliere manifestazioni di interesse a emettere minibond. A quanto sembra le prime cinque manifestazioni di interesse per un valore complessivo di 30 milioni sono state depositate, e altre 21 stanno per essere formalizzate.

La Regione Puglia ha varato un suo piano per l’emissione di basket bond, avendo deciso di sostenere e renderne possibile l’emissione da parte delle Pmi che hanno sede nella regione, e che hanno le potenzialità per farlo. Devono cioè avere precisi requisiti strutturali e di bilancio, come non avere azioni quotate e non essere in difficoltà finanziarie, avere un fatturato minimo di 5milioni.

Non tutti i settori possono accedere alla procedura: non possono, a esempio, le imprese agricole, quelle del commercio, le imprese che si occupano del ciclo dei rifiuti, della pesca e dell’acquacoltura. Le imprese edili. Quelle che producono armi o che si occupano di gioco d’azzardo.

Le Pmi interessate a fare emissione di minibond potranno utilizzare la liquidità acquisita per investimenti e per operazioni da realizzare con capitale circolante. Vi si comprendono innovazione, ricerca, internazionalizzazione e persino acquisizione di aziende o rami di azienda.

In questo modo viene agevolato il ricorso a sistemi di finanziamento alternativi e complementari con quello bancario che, soprattutto al Sud, resta canale privilegiato delle piccole e medie imprese, anche quando le condizioni di accesso sono difficili se non impossibili.