«Anche quest’anno investiremo, ma la politica acceleri sulle opere ferme»

L’analisi appena presentata da Confindustria Emilia Romagna sulla forza innovativa dell’industria regionale conferma una tenacia, e anche un ottimismo, del sistema produttivo che supera le più ragionevoli attese: il 93,7% delle imprese della via Emilia ha in programma investimenti anche quest’anno (nonostante l’emergenza bollette, shortage, guerra, inflazione e il timore di una recessione alle porte) dopo un incremento del 35,4% delle spese in sviluppo anche nel 2021.

Insomma, sembra che gli imprenditori di questo territorio non abbiamo bisogno della mano pubblica. «Non è così - risponde Annalisa Sassi, presidente di Confindustria Emilia Romagna -. Credo che la lettura corretta sia che qui, più che in altre regioni, l’impresa è vissuta come soggetto protagonista dello sviluppo locale, portatore di valori sani, di una cultura positiva del fare e soprattutto produttore di lavoro “di qualità” che valorizza la capacità e le competenze delle persone. Questo fa sì che ci sia una interazione costante con istituzioni e sindacati e le strategie di sviluppo siano condivise. L’industria non è una controparte, è un partner». Un modello di coesione e democrazia che non è mai riuscito a scalare la dimensione regionale e arrivare a Roma. «Più che di modelli questo Paese ha bisogno di un cambio culturale. Ci piacerebbe riuscire a lavorare con il prossimo Governo per rimettere l’impresa al centro della crescita e dello sviluppo delle comunità e delle persone. Ricordo – aggiunge Sassi - che la prima voce di investimento delle nostre imprese è sulla formazione e la prima vera politica industriale da fare per creare occupazione e ricchezza è proprio su scuole e università».

Nelle valli manifatturiere da Piacenza a Rimini si rischia però anche, più che altrove, che le fabbriche chiudano per il costo insostenibile di gas ed energia e si apra un dramma sociale. «Quello che i politici non sembrano capire – rimarca - è che il fattore tempo è cruciale. A livello regionale stiamo spingendo sugli investimenti in tutte le fonti rinnovabili e plaudiamo alla decisione di viale Aldo Moro di ospitare a Ravenna uno dei due nuovi rigassificatori. Bisogna però che il prossimo Governo acceleri sul gas release a prezzi calmierati per le imprese energivore e sulla fornitura di energia da fonti green a costi intorno ai 120 €/Mwh».

Sotto l’emergenza energia restano però sempre aperti, sui tavoli di via Barberia a Bologna, anche quelli delle infrastrutture bloccate. «Per una regione crocevia del Paese a vocazione industriale il ritardo decennale accumulato su opere strategiche rappresenta un vulnus competitivo enorme». L’elenco è sempre quello, ricorda Sassi: Passante di Bologna, Cispadana, Campogalliano-Sassuolo, Corridoio Tirreno-Brennero, E 45/E 55, Porto di Ravenna, Mediana Est/Ovest Piacenza, terza e quarta corsia su A1 e A13. «Chiediamo al prossimo Governo di accelerare le procedure di competenza nazionale per le opere già decise e di sostenere il disegno strategico complessivo dei Corridoi europei».