Anche il ristorante stellato toglie la tovaglia dai tavoli Eliminare il coperto tradizionale non è più un tabù, e c’è chi sperimenta originali vie di mezzo di Alessandra Tibollo

I tavoli senza tovaglia del Pagliaccio di Roma, due stelle Michelin

3' di lettura

Cresce fra gli stellati il partito “anti-tovaglista”. Ad aggiungersi alla schiera di quelli che hanno messo a nudo il tavolo, è il Il Pagliaccio di Roma, regno dello chef Anthony Genovese. Due stelle Michelin, una cucina sempre più matura e la felice collaborazione con Matteo Zappile, diventato negli ultimi anni sempre più uomo immagine della sala. Sua la spinta alla rinuncia alla tovaglia, di pari passo con l'ultimo recente restyling, improntato a uno stile minimalista e materico.

Senza contare che togliere le tovaglie comporta un risparmio di tempo e denaro non indifferente. «Grazie a questa scelta – ammette Zappile – sono riuscito a riorganizzare i turni della sala, perché non c'è più bisogno che qualcuno arrivi prima di ciascun turno per stirare le tovaglie».

Tempo e denaro che al Pagliaccio vengono reinvestiti nella cura del cliente e nel perseguimento del sogno delle tre stelle, a cui Genovese non ha mai nascosto di aspirare.

D’altra parte alle Calandre di Massimiliano Alajmo, che delle 3 stelle si fregia dal 2002, alle tovaglie hanno rinunciato da anni. Esigenza di stile, dettata anche in questo caso da un restyling in chiave ultra-essenziale. Nessuna ripercussione sul conteggio delle stelle, eppure la Michelin ci tiene ad avvisare i clienti più tradizionalisti: “tutta l'illuminazione e l'attenzione sono riservate ai piatti, serviti su tavoli senza tovaglia”, dice la scheda.

Alessandro Pipero, patron del ristorante stellato che porta il suo cognome (chef Ciro Scamardella), è invece a favore della tovaglia, che ha fatto fare su misura quando nel 2016 si è trasferito nell’attuale sede di corso Vittorio Emanuele: «Arrivano a metà della gamba della sedia e non toccano terra, in modo da valorizzare il pavimento in parquet». Da Pipero la tovaglia è una candida coccola di lino, inamidata quanto basta e stirata a ogni servizio. Nella sua carriera Pipero ne ha viste tante e racconta come la tradizione richiedesse tovaglie che toccavano terra, ma finivano per arricciarsi e, commenta, perfino essere un po' anti-igieniche.

«Oggi è cambiato tutto, prima chi non la metteva era criticato e non capito, adesso avere o meno la tovaglia non è più indice di qualità». Rinunciare alla fiandra sarebbe una scelta che comporterebbe un bel risparmio, ammette: «La tovaglia occupa un cameriere e per i ristoranti gourmet la lavanderia costa più o meno mille euro al mese».

E poi ci sono quelli che “la virtù sta nel mezzo”, come Niko Romito, chef del Reale di Casadonna, tre stelle Michelin, che ha studiato un “mollettone” che accompagna i bordi del tavolo, senza prevedere una calata sulle gambe del commensale.