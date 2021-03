Anche la Russia imbocca la lunga strada della transizione verde Un Paese che affida i conti pubblici ai guadagni di gas e petrolio guarda con preoccupazione del cambiamento di mix energetico richiesto per difendere il pianeta. Ma anche le fonti alternative possono essere una grande occasione di cooperazione con l’Europa di Antonella Scott

Vladimir Potanin dice di aver imparato la lezione. Chiamato a rispondere per le 20.000 tonnellate di diesel che nel maggio scorso si sono riversate nelle acque dei fiumi intorno a Norilsk, nell’Artico russo, il responsabile del gigante dei metalli all’origine del disastro ha annunciato una «drastica revisione» dell’approccio di Nornickel alla gestione del rischio ambientale, il controllo delle acque, la biodiversità e il cambiamento climatico: «La compagnia intende aumentare gli investimenti nella sicurezza industriale e nel rinnovamento delle infrastrutture energetiche», scrive Potanin nel rapporto annuale del gruppo.



A metà febbraio un altro colosso russo delle materie prime, Polyus Gold, tra i primi produttori mondiali di oro, ha annunciato il passaggio dalle centrali a carbone all’energia idroelettrica nelle sue due miniere più grandi: saranno ora energie rinnovabili ad alimentare il 90% della produzione, riducendo di un terzo le emissioni di gas serra del gruppo. «Il cambiamento climatico è una sfida globale», ha ricordato l’amministratore delegato di Polyus, Pavel Grachev.

I primi passi della Russia sul fronte della transizione energetica, i primi sforzi per ridurre le emissioni e creare un’economia sostenibile hanno un peso particolare: la diversificazione impone un costo superiore a un Paese in cui i combustibili fossili sono cruciali e le esportazioni, come scrive un rapporto dell’Istituto della Banca di Finlandia sulle Economie in transizione (Bofit), registrano un’intensità di carbonio di gran lunga superiore alla media Ue in tutti i settori industriali.

L’intera tavola di Mendeleev

Di oil & gas e di tutte le ricchezze minerali che i russi hanno avuto in dono (l’intera tavola di Mendeleev, amano dire!) vivono i conti dello Stato, i grandi oligarchi come Potanin e i giganti energetici che tuttora progettano investimenti per decine e decine di miliardi nello sfruttamento dei giacimenti artici, risorse su cui il regime fonda la stabilità futura.

Ma è proprio lassù, nell’Artico, che si avvertono i primi scricchiolii. In Russia, quarto paese al mondo per emissioni di gas serra (il 5% del totale), il cambiamento climatico dà e toglie. Rende coltivabile la Siberia e facilita il transito lungo la Via marittima del Nord; e nello stesso tempo, decimando le foreste con gli incendi o insidiando le infrastrutture costruite sul permafrost, inchioda la Russia sulla prima linea dell'emergenza climatica. Il Paese più restio ad abbandonare le proprie certezze.