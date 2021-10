Anche a settembre la raccolta dei piani di risparmio è positiva

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

È sempre più marcata la strada del recupero tracciata dai piani individuali di risparmio a lungo termine. Per il quinto mese consecutivo, infatti, i gestori di Pir chiudono il bilancio con i conti in attivo. A settembre nelle casse di questi prodotti, secondo l’Osservatorio di Plus24, sono entrati 52 milioni di euro, vale a dire più del doppio rispetto ai 22 rastrellati in agosto. Grazie a quest’ultimo dato, le stime del terzo trimestre dell’anno, sono positive per 135 milioni, consolidando così ...