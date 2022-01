Anche televisori e serie tv pronte l’invasione Nft. Ma quanto vale il business?

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Samsung è il primo grande produttore ad averci pensato. Si tratta di un marketplace che dovrebbe permettere di visualizzare e acquistare questa nuova forma d'arte digitale. Poi seguira Lg e probabilmente tutti gli altri. Cosa vuole dire? Che sarà possibile navigare tra i principali siti che offrono Nft e aggiungere le opere alla propria collezione personale, che farà da sfondo ai televisori. Come spiegato da Samsung, chi possiede già dei contenuti Nft può aggiungerli alla piattaforma di aggregazione, e usarli come sfondo. Vuole dire che se vengono ospiti a casa per fare bella figura li si accompagna in salotto si accende il televisore e si mostrano le opere di crypoarte acquistate. Quella per gli Nft non è una mania ma la pianificazione di un business milionario.

GenZeroes ne è un esempio. E' una serie tv live-action di fantascienza. Non la conosce nessuno perché non è ancora nata. La potrai vedere solo se acquisti Nft tramite il sito Web di House of Kibaa. Il “GenZeroes Universe” include fumetti e oggetti da collezione. Ogni livello di proprietà Nft conferirà vantaggi diversi con il livello più alto che consentirà la proprietà frazionata delle serie. Tutto bellissimo quindi. Come al solit.

Loading...

Per avere un elemento di realtà invece consigliamo di leggere e visualizzare su Info Data - il blog di data journalism del Sole 24 Ore - un nuovo studio finanziato da Turing recentemente pubblicato su Nature – Scientific Reports ha analizzato un dataset di 4,7 milioni di NFT scambiati da oltre 500.000 acquirenti e venditori, tra il 23 giugno 2017 e il 27 aprile 2021. Visual AI Lab, IBM Research ha provato a visualizzare e studiare l'evoluzione dei prezzi degli Nft. Cosa hanno scoperto? Che per ora c'è poco da arricchirsi: solo l'1% oggetti sono scambiati per più di 1.500 dollari, e il 75% degli oggetti ha un valore inferiore ai 15 dollari.