Migranti, anche Trenta e Toninelli firmano stop alla Alan Kurdi. La nave verso Malta Sono due, la Mar Jonio e la Alan Kurdi, le navi bloccate davanti alle acque di Lampedusa. Il segretario Dem Zingaretti: «Fateli scendere».

Il divieto di ingresso in acque italiane firmato dal ministro dell'interno Matteo Salvini per la Alan Kurdi, nave della ong tedesca Sea Eye che ieri ha soccorso 13 migranti e si è mossa verso Lampedusa, è stato firmato anche dai ministri Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli. Lo ha fatto sapere il Viminale. Nelle scorse ore il provvedimento è stato notificato al comandante della nave. Sono così due, la Mar Jonio e la Alan Kurdi le navi bloccate davanti alle acque di Lampedusa . Proprio per evitare lo stallo la Alan Kurdi si sta dirigendo verso Malta.

La nave Alan Kurdi soccorre 13 migranti, 8 sono bambini

Una partita quella dei migranti calda che pesa sulla trattativa in corso tra M5S e Pd per la formazione di un governo giallo rosso. Ieri il segretario del Pd Nicola Zingaretti era intervenuto sulla vicenda Mare Jonio, bloccata da tre giorni a Lampedusa con 34 migranti a bordo dal divieto di sbarco del ministro dell'Interno Salvini, sottoscritto anche in questo caso dai ministri stellati Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli: «Queste cose non vogliamo più vederle. Non è umano. Fate scendere subito questi esseri umani» ha twittato il segretario Dem. Le parole di Zingaretti non sono state naturalmente state gradite dal titolare del Viminale. «Se qualcuno vuole riaprire i porti - aveva subito commentato Salvini nel pomeriggio - lo dica chiaramente. Se si pensa di riavviare il business dell'immigrazione clandestina e cancellare il decreto sicurezza siamo alla truffa»

Per la Mare Jonio, Mediterranea parla di «situazione preoccupante» e diffida le autorità italiane: «fateli scendere o partirà una denuncia».

Il caso Eleonore a Malta

Ma non c'è solo la Mare Jonio e la Alan Kurdi. La Eleonore di Mission

Lifeline è ferma da 6 giorni fuori dalle acque maltesi con oltre

100 salvati . Sono dunque tre le navi umanitarie senza un porto dove sbarcare. E presto arriverà in zona salvataggi anche la Ocean Viking di Sos Mediterranee-Medici senza frontiere, attualmente in sosta a

Marsiglia per rifornimento e cambio di equipaggio. Dalle coste africane si continua a partire, come dimostrano anche i nuovi sbarchi registrati ieri in Sardegna (46 algerini) e a Linosa (4 tunisini).



21 tunisini sbarcano a Lampedusa

Intanto 21 tunisini sono arrivati nella notte a Lampedusa, con una barca che le forze dell'ordine stanno ancora cercando. I migranti si erano sparpagliati e la polizia dopo averli rintracciati li ha portati nel centro di accoglienza. Alcuni sono stati medicati per piccole escoriazioni dovute forse allo sbarco in una zona rocciosa.