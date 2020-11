Anche su Twitter arrivano i messaggi che si cancellano dopo 24 ore La novità si chiama Fleets e segue servizi simili lanciati da Snapchat, Instagram e Whatsapp. di L.Tre.

In principio fu Snapchat poi a ruota sono arrivati anche tutti gli altri social. Oggi è la volta di Twitter che cede al fascino dei messaggi “effimeri”, che si cancellano da soli 24 ore dopo averli postati. Il social network ha lanciato su scala mondiale la sua versione delle Storie ideate da Snapchat, e poi approdate nell'universo Facebook ( Messenger, Instagram, Whatsapp).

La novità si chiama Fleets e arriva dopo una fase di sperimentazione in vari mercati.

L'idea è quella di spingere gli utenti a twittare di più consentendo di esprimersi “a cuor leggero”, perché frasi, citazioni, foto e video scompaiono dopo 24 ore senza lasciare traccia e non ricevono like, retweet o risposte pubbliche, ma solo messaggi privati.

«I Fleets servono a condividere pensieri momentanei: aiutano ad avviare conversazioni e restano in giro solo per 24 ore», spiega Twitter. «Attraverso i nostri test in Brasile, Italia, India e Corea del Sud, abbiamo appreso che Fleets aiutava le persone a sentirsi più a loro agio nel partecipare alla conversazione. Con Fleets abbiamo visto le persone parlare di più su Twitter».

