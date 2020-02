Anche gli Usa assolvono il glifosato. L’Epa: non è cancerogeno

Il parere dell’Epa

In gennaio l’agenzia statunitense ha emanato il documento Interim registration review decision basato sulla revisione dei dati sull’arco di 10 anni in cui l’Epa ribadisce che consistenti prove scientifiche continuano a sostenere la sicurezza degli erbicidi contenenti glifosate e che questo principio attivo non è cancerogeno.



L’Epa ha concluso che «non ha identificato alcun rischio per la salute umana derivante dall’esposizione al glifosate» e ha stabilito che non vi sono rischi alimentari per qualsiasi segmento della popolazione, rischi che non vi sono neanche se si assumesse lo scenario peggiore, nemmeno in caso di contaminazione delle acque e di una dieta a base di soli alimenti esclusivamente a . («The agency concluded that there are no dietary risks of concern for any segment of the population, even with the most conservative assumptions applied in its assessments (e.g., tolerance-level residues, direct application to water, and 100% crop treated)»).

Fa male alle api?

Un tema importante è ridurre l’uso di prodotti che possono essere nocivi per le api, insetti preziosissimi per l’impollinazione di molte piante. È stata individuata una tossicità modesta su animaletti singoli e nessun effetto rilevabile a livello di famiglia d’alveare. («Based on an adult honey bee acute contact and oral toxicity tests, the likelihood of acute adverse effects to adult bees is considered low at application rates up to 5.7 lb a.e./A; however, it is uncertain if effects would occur at higher application rates (i.e., up to 8 lb a.e./A). In a colony-level study, no adverse effects (acute or sublethal) were reported based on exposure to residues from an application at a rate of 1.92 lb ae/A»).

Comunque è bene condurre nuove prove, sebbene l’Epa le ritenga superflue. («The agency believes that additional data may be necessary to fully evaluate risks to bees. Although the agency did not identify the need for these additional data to evaluate potential effects to bees when initially scoping the registration review for glyphosate, the Problem Formulation and registration review generic data call-in (GDCI) for glyphosate were both issued prior to publication of the June 2014 harmonized Guidance for Assessing Pesticide Risks to Bees»).

Una lobby contro il glifosate?

Ovviamente, vi sono anche documenti di accusa contro questo prodotto. Per esempio due anni fa una rivista (Sustainability), pur non parlando di effetti sulla salute o sull’ambiente, ha rilevato una presenza pervasiva di questa ammina in molti ambienti e prodotti, come per esempio ha rilevato tracce di glifosate perfino nelle garze sterili (immagino perché il prodotto era stato usato nella coltivazione del cotone usato per produrre le garze).

Da tempo molti sospettano che vi siano lobby economiche contrapposte. Secondo alcuni, c’è un complotto per imporre il glifosate.