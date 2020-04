Anche i vigili urbani possono usare i droni. Ma solo con l’ok del prefetto Per controllare gli abusi sulle uscite di casa e le aperture di aziende ora anche gli apparecchi delle polizie locali. Ma restano aspetti da chiarire di Maurizio Caprino

Sì del ministero dell’Interno all’uso dei droni anche da parte dei vigili urbani per controllare il rispetto dei divieti di uscire di casa. Dopo lo stop imposto il 26 marzo in attesa di risposte dall’Enac, il 30 marzo il capo della Polizia, Franco Gabrielli, ha sbloccato la situazione. Ma non del tutto: i corpi di polizia locale devono sempre farsi coordinare dai prefetti, per evitare sovrapposizioni con Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza.

Il caso

Le incertezze nascono dall’ultimo decreto legge che regola sanzioni e controlli per l’emergenza coronavirus: l’articolo 4 del Dl 19/2020 esclude le polizie locali da queste attività. Infatti, le riserva alle «forze di polizia», che secondo la legge 121/1981 (articolo 16) sono solo quelle statali.

Di qui una levata di scudi dei Comuni e una circolare del capo di gabinetto del Viminale che il 29 marzo ha riconosciuto un ruolo anche ai vigili urbani. Trovando nella stessa legge 121/1981 lo spazio per un’interpretazione secondo cui il potere di accertamento delle sanzioni è affidato a tutto il personale che abbia la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Quindi anche ai vigili.

Il tutto, però, a condizione che i corpi di polizia locale venga coinvolto dai prefetti nelle operazioni di controllo. E lasciando negli operatori incertezze su quale procedura seguire per verbalizzare le infrazioni.

Il pasticcio sui droni

Una retromarcia analoga si è vista nel caso specifico dei droni. Già tra il 23 e il 24 marzo, Enac ed Enav avevano autorizzato l’uso dei droni anche per le polizie locali e in deroga alle condizioni operative stabilite dalle norme generali che riguardano le forze dell’ordine (Dl 7/2015). Anche su alcune aree abitate e nelle vicinanze degli aeroporti.