Anche Yahoo! lascia la Cina. La stretta sulla privacy mette in fuga le big tech

Inoltre, Applecensorship.com, un sito web gestito dal gruppo di attivisti anonimi anticensura GreatFire, ha mostrato che altre app di Yahoo! come Yahoo! Finance e Yahoo! Mail non erano disponibili sull’app store cinese di Apple già dal 14 ottobre. Le piattaforme dell’azienda non sono ampiamente utilizzate da normali cittadini cinesi.

La stretta di Pechino

In Cina, le normative di recente introduzione che disciplinano la privacy e la sicurezza dei dati hanno aumentato l’incertezza e i costi di conformità delle operazioni. E alcune aziende preferiscono ritirarsi piuttosto che affrontare rischi non ben definiti.

Modellato sul regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione europea, le nuove normative sulla privacy della Cina sono entrate in vigore lunedì 1 novembre e richiedono alle organizzazioni e agli individui che gestiscono le informazioni personali dei cittadini cinesi di ridurre al minimo la loro raccolta e di ottenere il consenso dell’utente.

Lo scorso fine settimana, Apple Inc. ha inviato un’email agli utenti del suo App Store cinese informandoli sui preparativi dell’azienda per la legge sulla privacy e spiegando l'introduzione di nuove normative sulla privacy a partire dal 27 ottobre. Altri requisiti del rigido regolamento cinese riguardano la necessità di localizzare i dati. E non è un caso che aziende come Apple e Tesla Inc. hanno cercato di conformarsi costruendo data center in Cina per archiviare dati cinesi.

I regolamenti fanno parte di una più ampia repressione da parte di Pechino sulle big tech. Repressione che quest'anno ha travolto le più grandi società digitali cinesi. Alibaba – che è stata fra le prime - è stata multata per la cifra record di 2,8 miliardi di dollari ad aprile per violazioni dell’antitrust.