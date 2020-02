Anci: 35,6 mld in 15 anni da erario a Comuni per investimenti In particolare nel corso di quest’anno sono destinati 500 milioni all’efficientamento energetico e sviluppo sostenibile, 400 a interventi di messa in sicurezza di edifici e territorio e ben 85 milioni in contributi alla progettazione

«Nel complesso le risorse erariali per gli investimenti (comprese gli importi che saranno acquisiti per il tramite delle Regioni) stanziate a favore dei Comuni sono pari a 35,6 miliardi di euro». Così Andrea Ferri, responsabile della finanza locale dell’Anci nel corso della giornata di

approfondimento sulla finanza locale promossa dalla fondazione Ifel. «Di queste risorse - ha aggiunto - circa 4,4 miliardi saranno a disposizione per il trienni 2020-2022, poco più di 9 miliardi nel quinquennio 2020-2024. Nel decennio 2025-2034 sono previsti stanziamenti a favore dei Comuni di 26,4 miliardi».

In particolare nel corso di quest’anno sono destinati 500 milioni all’efficientamento energetico e sviluppo sostenibile, 400 a interventi di messa in sicurezza di edifici e territorio e ben 85 milioni in contributi alla progettazione. I contributi erariali agli asili nido e scuole d’infanzia sono previsti a partire del 2021 nella misura di 100 milioni, sempre nel 2021 sono previsti 150 milioni per interventi di rigenerazione urbana che salgono a 250 milioni nel 2022, anno in cui sono previsti 50 milioni di stanziamenti per la mobilità ciclistica.

Boccata ossigeno da ristrutturazione debito locale

«La legge di bilancio introduce finalmente un dispositivo di vera ristrutturazione del debito degli enti locali. Difficilmente nel 2020, ma nel 2021 questo intervento porterà una significativa boccata di ossigeno» ha

aggiunto Ferri. «Mentre lo Stato si finanzia intorno all’1% - sottolinea Ferri - il tasso medio sui debiti comunali è di circa il 4,5% su uno stock di 37 miliardi di debito. La norma è ora riscritta nel 'Milleproproghe' che dando indicazioni più operative permette di ristrutturare o rinegoziare il debito con accollo da parte dello Stato». Ferri ha sottolineato come i Comuni hanno aspettative molto alte. «Si punta - ha detto Ferri - a dimezzare la spesa per interessi che vale 1,6 miliardi».

Castelli (Ifel): su Comuni pesano tagli del passato

L'inversione di tendenza in senso positivo, dopo anni di tagli a carico dei Comuni, è abbastanza chiara. Tuttavia la cartella clinica dei municipi documenta ancora i gravi i postumi di una stagione che ha fiaccato duramente il sistema delle autonomie». Così il Presidente Ifel Guido Castelli commentando le relazioni della giornata di approfondimento sulla finanza locale. Infatti «la stagione dei tagli nominali è terminata nel 2015 - è stato ricordato durante gli interventi - ma lascia ai Comuni una pesante eredità in termini di sofferenza finanziaria di parte corrente». Di fatto oggi continua «la stretta di parte corrente con gli accantonamenti destinati nel bilancio di previsione al FCDE (Fondo crediti di dubbia esigibilità), accantonamenti destinati a crescere da qui fino al 2021».



«A questo - ha proseguito Castelli - si aggiunga la precarietà del quadro regolatorio. In aggiunta alle regole di finanza in continuo divenire, si devono fronteggiare anche sentenze della Corte Costituzionale, della Corte dei Conti e della Corte di Giustizia Europea».