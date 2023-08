Anci: da governo impegni ma nessuna spiegazione. Il Viminale: continuità ai progetti del Pnrr

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Usciamo dall'incontro di oggi con il ministro Piantedosi con un impegno sulle risorse sostitutive ma anche con una domanda alla quale non abbiamo ricevuto alcuna risposta: perché sono state spostate le opere del Pui (Piani urbani integrati, ndr) dai finanziamenti Pnrr? Sono progetti e opere per 2,6 miliardi di euro, che sono dei Comuni e che sono per oltre il 94% già aggiudicate». Lo afferma il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, dopo un incontro con il ministro dell'interno Piantedosi, al quale hanno partecipato anche gli altri sindaci delle Città Metropolitane. Ma il Viminale rassicura i primi cittadini, e parla di «clima costruttivo» garantendo, in linea con il ministro Fitto, la piena continuità dei progetti per il Pnrr.

Anci: i timori sulle opere per le periferie restano

«Della proposta di definanziamento da parte del governo non si capisce la ragione - ha sottolineato Decaro al termine dell’incontro con Piantedosi - e anche oggi non c'è stata alcuna spiegazione da parte del ministro. Parliamo di opere cruciali per le nostre città, interventi per le periferie che potranno risanare situazioni sociali ed economiche difficili: perché dobbiamo metterle a rischio con un cambio immotivato della fonte di finanziamento? Al ministro abbiamo anche segnalato il rischio grave di suscitare un clima di sfiducia dei cittadini verso lo Stato, visto che si crea incertezza laddove noi sindaci avevamo assunto impegni rigorosi con le nostre comunità».

Viminale rassicura Comuni,continuità ai progetti del Pnrr



Un clima costruttivo è emerso dopo l’incontro dei Comuni al Viminale. A quanto si apprende, il ministro Matteo Piantedosi, in linea con il ministro Fitto, ha rassicurato i sindaci sulla continuità dei progetti per il Pnrr.

Pnrr, Mef: assegnati 2,4 miliardi contro il caro materiali



Intanto sono state assegnate definitivamente risorse pari a 2,4 miliardi di euro del Fondo opere indifferibili alle opere pubbliche delle stazioni appaltanti che hanno avviato le procedure di affidamento nel periodo 1 gennaio 2023-30 giugno 2023. Lo comunica il Mef spiegando in una nota che si tratta di risorse aggiuntive per fronteggiare l’aumento dei prezzi dei materiali e il caro energia per la realizzazione degli interventi previsti dal Pnrr e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari.