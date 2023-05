Ancona, oggi la premier in piazza. Il centrodestra punta a conquistare il capoluogo

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

I leader del centrodestra si ritrovano oggi in piazza ad Ancona, per la premier Giorgia Meloni e i vicepresidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini l’occasione che si offre è di riconquistare la città marchigiana dopo due mandati consecutivi della dem Laura Mancinelli. Sono in tutto 18 le liste presentate dalle varie forze politiche per le elezioni in cui corrono sei candidati sindaci. La sfida più importante è tra Ida Simonella (centrosinistra) e Daniele Silvetti (centrodestra), mentre il Movimento 5 Stelle sostiene Enrico Sparapani.

Centrodestra unito intorno a Silvetti

Ancona torni «città capofila della Regione» e «sappia essere protagonista». Per rilanciarla, Daniele Silvetti, candidato sindaco del centrodestra, punta «sullo sviluppo economico, sul turismo, sull’esaltazione del dato patrimoniale storico e culturale della città , fortemente mortificato da un atteggiamento rinunciatario nei passaggi pubblico-amministrativi degli ultimi dieci anni». Le liste che sostengono l’avvocato, ex esponente del partito di Silvio Berlusconi, sono Ancona Protagonista, Lega, Fratelli d’Italia, Unione di Centro, Rinasci Ancona Civici e solidali, Forza Italia. «Riteniamo - ha attaccato Silvetti, presidente dell’Ente Parco del Conero - che Ancona meriti di più , che l’anconetano non debba aver paura del cambiamento ma debba essere protagonista e fautore del cambiamento». Uno dei punti del programma riguarda lo «sviluppo definitivo del porto che produce occupazione, sviluppo ed economia. Lo faremo in termini molto chiari, privilegiando la sostenibilità, uno sviluppo che sarà un regalo alla città , ai cittadini». Il turismo si vuole collegato sempre più a un concetto di Ancona capoluogo del Conero. Fondamentale agganciarci al brand piuù riconoscibile a livello nazionale e internazionale: diamo una risposta forte a comparto turistico e ricettivo e all’immagine stessa di Ancona”. Silvetti vorrebbe anche il parco urbano del Cardeto nel Parco del Conero. Per infrastrutture e sviluppo, l’idea è di un Comune che mette in rete un’area vasta: una grande piattaforma sociale e civica, da Falconara alla Riviera del Conero, con un ruolo da protagonista per Ancona con Regione e governo nazionale.

Anche per Simonella big in campo

Ida Simonella, ex assessore al Piano Strategico e al Porto dell’amministrazione guidata dalla dem Valeria Mancinelli, ha vinto le primarie di coalizione del Progetto Ancona, battendo di misura il competitor Carlo Pesaresi, avvocato ed ex assessore alla Cultura della Provincia di Ancona. «Parte una nuova storia anche per il Pd locale con «tradizione e basi solide», ma anche per i dem a livello nazionale regionale. Per Simonella, a livello locale «il Pd è l’architrave dell’alleanza di centrosinistra e lo è stato anche durante le primarie di coalizione». A livello nazionale e regionale «il Partito democratico sta attraversando una nuova storia con due segretarie donne, Elly Schlein e Chantal Bomprezzi. C’è un entusiasmo che si percepisce, le persone hanno voglia di parlarsi, di confrontarsi, di partecipare. Dobbiamo raccogliere questa nuova fase e tradurla in una bella occasione». Anzi in «una proposta nuova per Ancona» ha ribadito Simonella, che rivendicando i risultati raggiunti in due mandati dell’amministrazione guidata da Valeria Mancinelli ha ricordato che però che «c’è un sindaco alla volta». Liquidando così una delle argomentazioni del centrodestra sulla necessità di una discontinuità. Ad Ancona per Simonella sono accorsi i big di Azione, Italia Viva e Psi ed è attesa anche la segretaria Schlein.

Conte: noi da soli, mancavano presupposti

Ad Ancona il Movimento 5 Stelle si presenta da solo con il candidato sindaco Enrico Sparapani e ogni volta che si profila un’alleanza al secondo turno «si parla di laboratorio o banco di prova». Qualche giorno fa, accolto festosamente dai sostenitori, Giuseppe Conte ha osservato che nelle amministrative «ci sono tante ragioni anche territoriali che influenzano le nostre scelte». Ma «la prima ragione è di presentare un progetto coerente, solido, utile per la città . In alcuni casi non è possibile farlo in coalizione e allora andiamo da soli. Qui ad Ancona andiamo da soli, perché non ci sono stati i presupposti. È anche una garanzia della nostra serietà e responsabilità, se non c’è un progetto assolutamente coerente con i nostri principi e valori, un progetto che non riteniamo davvero utile alla cittadinanza non ci accomodiamo ad un compromesso». Per il M5S la città deve avere «l’aria pulita e bisogna costituire comunità energetiche, sotto l’egida del Comune».