Ancora 3.593 migranti in hotspot Lampedusa. Viminale: in arrivo misure per facilitare rimpatri

Governo mobilitato per evitare l’acuirsi dell’emergenza migranti, ormai conclamata, mentre l’hotspot dell’isola di Lampedusa rimane sull’orlo di una crisi umanitaria, nonostante la tregua negli sbarchi: nella notte non si è registrato nessun arrivo, dopo i diversi sbarchi quotidiani degli ultimi giorni: il maltempo atteso per le prossime ore ha con ogni probabilità bloccato in anticipo le partenze dalla Tunisia e dalla Libia.



Ieri il centro contava 3.593 migranti, fra cui 193 minori non accompagnati, al termine di un tour de force di sette sbarchi con un totale di 325 persone. I trasferimenti procedono - sempre ieri, dall’isola sono partiti in 947 con traghetti e voli militari, altri 140 dovrebbero partire nelle prossime ore con viaggi pianificati dalla Prefettura di Agrigento - ma lo strumento necessita di una messa a punto, anche per la saturazione delle strutture di accoglienza messe a disposizione dai Comuni.

A confermare il quadro allarmante è, da ultimo, il sindaco dem di Torino, Stefano Lo Russo, che parla di “situazione insostenibile”. “È inutile negarlo, la situazione è molto complicata sicuramente anche qui. Torino sta dando una mano a questo tipo di politica, ma è chiaro che nel lungo periodo non è sostenibile”, ha spiegato ai microfoni di Rai-Radio 1 rispondendo a una domanda sulla questione della prima accoglienza ai migranti e la dislocazione dei flussi. “È un tema - ha aggiunto - su cui occorre aprire un confronto diretto con il governo anche perché con i prefetti, che fanno un grandissimo lavoro, il rapporto è di collaborazione, ma nel tempo non può durare. Bisogna immaginare percorsi diversi”.



Piantedosi: il Dl Sicurezza norme per facilitare rimpatrio irregolari

In questo scenario, risolvere i nodi dell’accoglienza migranti e rilanciare i meccanismi di rimpatrio degli irregolari è diventata la priorità del ministro dell’Interno, M atteo Piantedosi, Il nuovo Decreto Sicurezza in cantiere, annuncia il ministro in un’intervista a ”Libero”, conterrà in particolare “misure per facilitare il rimpatrio dei migranti irregolari che si sono distinti per condotte violente o pericolose”, mentre si continuerà a lavorare “per realizzare altri Cpr, i Centri di permanenza per i rimpatri, e per ripristinare la piena funzionalità di quelli attuali”. “Sempre per agevolare i rimpatri, abbiamo iniziato a realizzare le strutture per l'identificazione degli sbarcati, necessarie per attivare le nuove procedure accelerate previste dal decreto legge approvato a Cutro: la prima, a Pozzallo, sarà operativa dal primo settembre”, conclude il ministro.

In attesa della messa a terra delle nuove normative sui rimpatri, la situazione resta complicata non solo a Lampedusa. L’area sbarchi e pre-identificazioni del porto di Porto Empedocle (Agrigento) conta ad oggi 818 presenze, numero che fatica a scendere - nonostante l’impegno della Prefettura nel garantire i trasferimenti in altre Regioni - per gli arrivi continui. Da ultimo, i 568 arrivati in serata, da Lampedusa, con il traghetto Galaxy e i 239 giunti all’alba con la motonave Cossyra. Molti dovranno essere sia pre-identificati che fotosegnalati, quindi verosimilmente in mattinata non ci saranno trasferimenti. L’ufficio territoriale del governo è al lavoro per trovare gli autobus necessari a spostare, lungo la penisola, tutti i presenti.