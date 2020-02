Prescrizione, aria di crisi Conte-Renzi: «Se premier cerca un’altra maggioranza lo aiuto» Il leader di Italia Viva: «Presidente Conte, la palla tocca a te. Tu puoi cambiare maggioranza, presidente del Consigliole cose cambiano, bene. Altrimenti ci vediamo in Senato». Il capo dell’esecutivo: «Non accetto ricatti, non si vota con opposizioni». Telefonata tra Conte e Mattarella di Andrea Carli

Prescrizione, ecco cosa prevede il lodo Conte-bis

5' di lettura

Renzi non arretra sulla prescrizione e il rapporto con le altre forze politiche della maggioranza si fa ancora più difficile. «Questa sera - annuncia il leader di Italia in un intervento su facebook - non andremo in Cdm a votare lodo Conte bis su prescrizione».

Un annuncio che ha l’impatto di una doccia fredda sulla maggioranza, e che cade sulle spalle del Governo a circa un’ora dall’inizio di quel Consiglio dei ministri che avrebbe dovuto dare il via libera al disegno di legge con l’intesa M5S, Pd e Leu sulla prescrizione, il cosiddetto “lodo Conte bis”. Con la conseguenza che a questo punto il ddl sulla giustizia che arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri riguarderà solo il processo penale. Dario Franceschini ha riunito a Palazzo Chigi i ministri Dem prima della riunione. Per il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri l’ipotesi che Renzi provochi una crisi di Governo «sarebbe irrazionale e quindi non accadrà».

Telefonata Conte-Mattarella

Ma la tensione è alta. Conte sarebbe pronto ad andare avanti, lavorando a una maggioranza senza Iv, anche con il sostegno di un drappello di responsabili in Senato. A quanto si apprende in ambienti parlamentari, Conte ha avuto in giornata un colloquio telefonico con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Renzi a Conte, se vuoi altra maggioranza ti aiuto

Sullo sfondo le parole (e il pressing) di Renzi. «Presidente Conte, la palla tocca a te. Noi non abbiamo aperto la crisi, non facciamo polemiche», afferma l’ex presidente del Consiglio. «Tu - aggiunge - puoi cambiare maggioranza, presidente del Consiglio. Sai come farlo, perchè lo hai già fatto. Se noi siamo opposizione, voi non avete la maggioranza. Non puoi dire che siamo opposizione maleducata: se vuoi cambiare maggioranza fallo, ti daremo una mano». «Dovendo fare il presidente del Consiglio - continua il leader di Iv - ho guardato non ai sondaggi, ma agli interessi del Paese. Suggerisco a tutti di smettere di dare fastidio a Italia viva. Lo dico al presidente del Consiglio - conclude Renzi -, lo dico agli altri: se si vuole lavorare diamoci da fare. Se qualcuno vuole staccare la spina lo faccia prendendosi la responsabilità».

Conte: assenza Iv a Cdm sarebbe ingiustificabile

L’ipotesi che le ministre di Italia Viva Bellanova e Bonetti non si presentassero in Cdm è stata rilanciata da fonti interne ancora prima che il leader intervenisse per confermarla e renderla certezza. Tanto che il capo del Governo a margine di un incontro all’Ucid era intervenuto per sottolineare che «il non sedersi al tavolo quando si ha un incarico istituzionale non sarebbe un fatto da trascurare, lo riterrei ingiustificabile». «Credo - aveva aggiunto Conte - che Iv debba darci un chiarimento, non al sottoscritto ma agli italiani». Il capo del Governo aveva parlato di un modo di fare opposizione da parte di Italia Viva «maleducata e aggressiva. Qui i ricatti non sono accettati, così come penso di non farne io. Non si può pensare di votare un provvedimento con le opposizioni. Da parte mia - aveva concluso il presidente del Consiglio - Iv è più che rispettata, se facessimo l’elenco delle misure approvate, quelle targate da loro sarebbero anche in vantaggio. Il clima non può essere questo, serve uno spirito costruttivo e mettere da parte gli smarcamenti. Io siedo sempre al tavolo e ascolto tutti», aveva concluso.