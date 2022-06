Ancora alta tensione tra Salvini e Meloni, mentre Letta teme il flop del campo largo

Parma e Viterbo

A Parma e Viterbo invece Fdi si presenterà con i suoi candidati. Nella cittadina laziale il centrodestra si è di fatto frantumato. Basti pensare che il sindaco uscente di centrodestra, Giovanni Arena, sfiduciato dagli alleati, ora sostiene la candidata Pd Alessandra Troncarelli, mentre Fi e la Lega hanno indicato Claudio Ubertini e Fdi scommette sulla civica Laura Allegrini.

Antipasto per le politiche

Lunedì 13 giugno, a spoglio consumato, si tireranno le somme. Questo è solo l’antipasto di quel che accadrà con le politiche. In ballo c’è sempre la leadership del centrodestra. I toni rassicuranti, tanto di Salvini che di Meloni, all’insegna del “chi ha un voto in più indica il premier”, lasceranno spazio alle reazioni post voto, soprattutto se dovesse emergere un nuovo exploit di Fdi al Nord. Stavolta più che in passato i voti di lista peseranno assai di più della vittoria o della sconfitta del candidato di coalizione.

Il fronte giallorosso

Sul fronte giallorosso il risultato di 18 accordi su 26 tra Pd e M5s è tutto sommato un buon viatico per il costituendo “campo largo” in vista delle prossime politiche, nonostante le divisioni a livello nazionale sulla guerra in Ucraina e il termovalorizzatore di Roma, visto che l’alleanza cinque anni fa non esisteva. Il problema è semmai l’evaporazione del M5s sul territorio: clamoroso il caso di Parma, dove i 5 stelle hanno rinunciato a presentare il simbolo mentre il Pd appoggia il candidato pizzarottiano Michele Guerra. Se si allarga lo sguardo oltre Parma il quadro resta desolante: in Sicilia, storico granaio di voti per il movimento, i 5 Stelle presentano la lista in coalizione con il Pd solo in 3 Comuni su 120 (Palermo, Messina e Scordia in provincia di Catania). In totale il M5s presenta il simbolo in 64 Comuni su 971: il 6%. Per il resto è tutto un proliferare di candidature nelle liste civiche in appoggio ai candidati sindaci del Pd, come nelle venete Padova e Verona.

M5s contro tutti

Da soli contro tutti i 5 Stelle si presentano solo in poche realtà come Cuneo, Lucca e Piacenza (qui si tenterà un esperimento di sinistra radicale, con il M5s assieme a Sinistra italiana e Verdi in competizione con il Pd). Per di più, dove il M5s è in coalizione con il Pd non lo è mai con un candidato proprio. Eppure in casa democratica l’attenzione è alta: «L’obiettivo è dimostrare che il campo largo è meglio dell’autosufficienza», ripete il segretario dem Enrico Letta. Ma, certo, se la performance dei 5 Stelle sarà ininfluente, o addirittura a somma negativa, tra i dem crescerà il pressing di chi mal sopporta l’alleanza con il “populista” Giuseppe Conte e spinge a guardare piuttosto all’area centrista e draghiana che va da Calenda e Renzi passando per i radicali di Più Europa. Ad ogni modo il Pd stavolta gioca fuori casa, come ricorda il responsabile enti locali Francesco Boccia: «Si parte da 20 Comuni amministrati dal centrodestra e 5 dal centrosinistra, ogni Comune in più per noi è una vittoria»