Ucraina ultime notizie. Ancora bombe su Kiev, inchiesta della Corte dell’Aia su presunti crimini di guerra

7:37 Corsa al carbone australiano, chiesto da Polonia



Funzionari del governo di Canberra hanno avviato colloqui con fornitori australiani di carbone termico, nel tentativo di procurare rifornimenti per i partner commerciali in Asia e per la Polonia, nel pieno di sforzi globali per subentrare alle forniture interrotte dalla Russia. Lo riferisce il quotidiano The Australian, citando funzionari di Austrade e del Ministero dell’Industria e delle Risorse, che sono stati in contatto con compagnie minerarie, chiedendo anche se quantità già impegnate in contratti esistenti possano essere temporaneamente dirottate in seguito alla crisi in Ucraina .

Le richieste fanno seguito a contatti di alto livello da parte del governo di Varsavia, in cerca di fonti alternative al carbone russo richiesto per riscaldamento e per produzione di energia. Il ministro delle Risorse Keith Pitt, citato dal quotidiano, ha confermato che il governo sta “facilitando l’accesso a produttori di carbone termico, da parte di entità in cerca di alternative alle forniture dalla Russia”.

“I produttori australiani hanno indicato la disponibilità ad aiutare per quanto possibile i nostri amici e alleati”, ha aggiunto Pitt. Secondo fonti del settore, i funzionari governativi hanno anche chiesto informazioni sulla possibilità di rifornire di carbone clienti in Sud Corea e Giappone, in seguito a richieste dalle controparti in quei paesi.