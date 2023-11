Ancora due femminicidi in un giorno, a Salsomaggiore Terme e ad Andria

Ascolta la versione audio dell'articolo

Altri due femminicidi: a Salsomaggiore Terme un’indiana è stata uccisa con una mazza da cricket dal marito, ad Andria un uomo ha accoltellato la moglie. Sui rapper contestati arriva intanto il passo indietro del sindaco leghista di Ladispoli che ha deciso di annullare l’esibizione di Emis Killa. Così si cerca di smorzare, l’accusa piovuta sulla testa dell’amministrazione del centro balneare non distante da Roma, che aveva affidato il concerto in piazza di fine anno a Emis Killa e Gue Pequeno.

Donna uccisa ad Andria, fermo per il marito

È stato sottoposto a fermo nella notte con l’accusa di omicidio volontario Luigi Leonetti, l’uomo di 51 anni che nel pomeriggio di martedì ad Andria ha ucciso a coltellate la moglie, Vincenza Angrisano di 42 anni. Il 51enne si trova in carcere mentre sul corpo della donna sarà disposta l’autopsia. Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri coordinati dalla Procura di Trani, il delitto sarebbe avvenuto al culmine dell’ennesima lite tra la coppia. I due erano in casa con i loro figli quando l’uomo ha impugnato un’arma da taglio colpendo più volte al torace e all’addome la moglie senza lasciarle scampo. Sarebbe stato lui a chiamare il 118 confessando l’omicidio tra le urla dei figli. I piccoli, che hanno 6 e 11 anni, sono stati assistiti dal centro del trauma della Asl Bat e affidati ad alcuni parenti.

Colpi di mazza da cricket, l’intervento di una carabiniera

La famiglia di nazionalità indiana, residente da molto tempo nel Parmense, sarebbe stata definita da tutti «molto tranquilla». Anzi, sotto allo stesso tetto vivevano assieme tre generazioni e Onkar Lal, pensionato di 67 anni, l’uomo che si è avventato sulla moglie sino ad ucciderla, era nient’altro che «un nonno affettuoso». Invece Meena Kumani, 66 anni, ieri mattina attorno alle 9 è stata appunto aggredita, colpita senza pietà al corpo, alla testa, al viso, dal marito con una mazza da cricket. Lei ha cercato disperatamente di fuggire, è arrivata in strada ma Onkar Lal l’ha colpita ancora trascinandola di nuovo in casa e, di fronte ai familiari, ha continuato ad avventarsi brutalmente su di lei. L’ultimo colpo, in pieno viso, sotto gli occhi di una giovane donna carabiniere, fuori servizio. «Stavo passando per strada ed ho sentito delle grida provenire da quella abitazione - racconterà Noemi Schiraldi, la militare intervenuta sul luogo del femminicidio - Una volta entrata ho visto l’uomo che stava colpendo la donna sul volto, mi sono qualificata, gli ho intimato di allontanarsi e di gettare la mazza. Non ha opposto resistenza, io allora ho atteso l’arrivo dei miei colleghi e mi sono assicurata che stesse arrivando il 118». Per Meena Kumani però, quando arriva l’ambulanza, è già troppo tardi. I medici, arrivati sul posto, hanno cercato a lungo di rianimarla, ma non c’è stato purtroppo nulla da fare.