Ancora in luce Erg dopo l'investimento sulle rinnovabili in Francia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – In luce Erg a Piazza Affari, che si porta in cima al listino milanese, dopo aver chiuso in positivo alla vigilia scambiando a 28,74 euro per azione e venendo da una fase di rialzi. Il mercato premia la notizia sull’acquisizione da parte della controllata francese Erg Eolienne France del 100% del capitale di Cape Renouvellement Haut Cabardes da Qenergy France, primario operatore del settore delle rinnovabili in Francia. L’operazione consente alla controllata di Erg di acquistare un portafoglio eolico e solare da 73,2 MW. Il valore dell’operazione in termini di enterprise value è di circa 86 milioni, con un equity value pari a circa 17 milioni di euro. Il closing è previsto entro gennaio 2024.

Con questa operazione il gruppo genovese si rafforza in Francia a distanza di solo una settimana dall’annuncio dello sbarco sul mercato americano con un investimento da 270 milioni di dollari e la partnership con Apex Clean Energy Holdings per un portafoglio di impianti eolici e solari da 317 MW. Al momento in Francia Erg raggiunge una «capacità installata di 674 MW, di cui circa il 20% da tecnologia fotovoltaica», fa sapere l’amministratore delegato Paolo Merli. «L’integrazione con il nostro attuale portafoglio impianti ci permetterà di implementare importanti sinergie operative», ha detto l'ad.

Loading...

Il portafoglio di impianti oggetto dell’acquisizione è composto da due parchi fotovoltaici, entrati in esercizio tra giugno e settembre del 2022 per complessivi 20,4 MWp di capacità installata, un progetto solare in avanzata fase di costruzione da 28,8 MWp e un parco eolico da 24 MW in fase finale di commissioning dopo un intervento di totale ricostruzione a nuovo. La produzione complessiva stimata è di circa 125 GWh annui, equivalente a 64 kton di CO2 evitata.