Ancora una medaglia azzurra: Conyedo bronzo nella lotta. Brasile oro nel calcio

2' di lettura

Ancora una medaglia per l’Italia, la trentanovesima, in questa Olimpiade dei record. L’azzurro Abraham Conyedo ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova di lotta libera categoria 97 kg dell’Olimpiade di Tokyo, battendo (6-2) nella finale per il terzo posto il turco Suleyman Karadeniz.

Conyedo era arrivato alla ’finalina’ grazie al successo nel ripescaggio contro il canadese Jonrad Steen.

Loading...

Medaglia di bronzo nella prova di lotta libera categoria 97 kg - Abraham Conyedo (Reuters/Leah Millis)

«Questa medaglia significa tutto per me, è la mia vita, ciò per cui ho lavorato negli ultimi cinque anni. La prima dedica che voglio fare è per il mio allenatore, che per me è come un padre». Così l’azzurro originario di Cuba dopo aver conquistato il bronzo. «Il mio avversario, il turco Karadeniz - dice ancora -, lo avevo già affrontato e per batterlo ho dovuto cambiare strategia e fare un lavoro molto intenso. Alla fine ha vinto chi lo desiderava di più».

Tokyo 2020, le medaglie dell'Italia Photogallery39 foto Visualizza

Italia settima nella 4x400 con record nazionale

Niente da fare invece nella 4x400 di atletica leggera, dove il quartetto italiano non è andato oltre il settimo posto in finale, penalizzato anche da un errore nell’ultimo passaggio di testimone. Gli azzurri Davide Re, Vladimir Aceti, Edoardo Scotti e Alessandro Sibilio hanno comunque migliorato ancora il record italiano con il tempo di 2.58.81. Medaglia d’oro agli Stati Uniti con 2.55.70, argento all’Olanda in 2.57.18, bronzo al Botswana in 2.57.27.

Allyson Felix batte Carl Lewis: 11 medaglie

Oro negli Stati Uniti anche nella 4x400 femminile davanti a Polonia e Giamaica. La campionessa Allyson Felix diventa l’atleta americana con il maggior numero di medaglia nella storia delle Olimpiadi superando con 11 allori il leggendario Carl Lewis. Di queste 11 medaglie della Felix, ben 7 sono d’oro.