Ancora nubi sulle Borse europee: aperture attese in ribasso. Negativi anche i listini asiatici Dopo una fila di sedute nere, oggi le Borse europee sono attese ancora in negativo. Tokyo chiude a-0,29%. Occhi sui dati della pandemia di Redazione Finanza

(AFP)

Dopo l’ennesima seduta negativa, i listini europei si avviano ad aprire di nuovo una nuova giornata in calo. I futures segnalano infatti una possibile apertura in ribasso per le Borse europee. Così come le Borse asiatiche: Tokyo chiude a -0,29%.

Occhi sulla pandemia

Ovviamente l’unico tema che ormai domina le giornate sui mercati (e non solo) è il Covid 19. Ormai è evidente che alcuni Paesi si avviano verso il lockdown (come la Francia) e altri si avvicinano a possibili lockdown selettivi (come l’Italia sulle città più colpite). Questo pesa sulle previsioni economiche: il quarto trimestre doveva infatti essere quello della ripresa, che avrebbe dovuto compensare il calo del secondo. Invece rischia di trasformarsi in un nuovo trimestre nero dal punto di vista economico.

Da quando è evidente l’escalation dei contagi in Europa, le Borse di Milano e Parigi hanno perso circa il 4% (dal 9 ottobre) mentre quella di Francoforte circa il 7%, dato che era salita maggiormente. A giudicare dalla gravità della situazione della pandemia, però, non sono ribassi così forti se paragonati alla reazione dei mercati a marzo con la prima ondata di Covid. Per almeno tre motivi: da un lato ora ci sono le banche centrali attive e pronte a rincarare la dose di stimoli (la Bce dovrebbe farlo entro dicembre); dall’altro il vaccino sembra ora più vicino, a differenza di marzo quando sembrava una chimera; infine ora la Cina corre economicamente, mantenendo aperto uno sbocco commerciale importante.

Gli appuntamenti di mercoledì 28 ottobre

Tenuto in conto che i mercati guardano praticamente solo i dati sui contagi in giro per il mondo e il flusso di notizie sul vaccino, oggi la giornata presenta anche un po’ di dati macroeconomici rilevanti. La giornata si apre con la fiducia dei consumatori in Francia (Paese molto colpito dal Covid), seguita dai dati sul commercio extra-Ue e dai prezzi alla produzione in Italia. Chiudono gli Stati uniti con le scorte delle imprese e la bilancia commerciale. In calendario, anche l’inflazione in Turchia e le decisioni sui tassi in Canada e Brasile. Previsto un discorso del presidente della commissione Ue van der Leyen. Il Tesoro offre in asta BoT semestrali per 6,5 miliardi.