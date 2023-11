«Ancora oggi la riapertura del tunnel ferroviario rimane un’incognita»

I dati della Prefettura ci dicono che abbiamo il 45% in più dei transiti, siamo in attesa dei dati di Sitaf, la società che gestisce l’A32 e il Tunnel del Frejus. In sostanza stiamo intercettando in Piemonte la metà del traffico che normalmente passava per il Monte Bianco. Anche la tratta stradale del Frejus è acciaccata dopo la frana di agosto, c’è infatti un tratto dove si passa da quattro a due corsie, a ridosso della frana

Una tempesta perfetta dicevamo.....

Sì perché anche il Colle del Tenda è bloccato fino a giugno e ci sono una serie di problemi con i francesi rispetto alle risorse per la messa in sicurezza della galleria vecchia mentre si sta realizzando quella nuova. Il sistema dei valichi e dei trasporti transalpini in questa fase è molto delicato e compromesso. Se dovesse succedere qualcosa a Ventimiglia rischieremmo di rimanere parzialmente isolati. Torino e il Frejus non potrebbe reggere il traffico. Sulla linea storica si facevano 30-35 treni al giorno, quelli spostati in altre direttrici sono tre, il rischio è quello di perdere definitivamente quel traffico. Di questo parleremo nella prossima riunione della Cig,

il 14 dicembre.

